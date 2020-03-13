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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:0013.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942645Дата и время окончания срока приема заявок "Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России" Москва, ул. Пречистенка, д.20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008942645

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    066/ДИТ-20

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_№094-2-2020-ДИТ_от_19.03.2020.pdf

    1.Документация 066-ДИТ

    2.Техническое_задание.docx

    3.Проект_Договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Любимов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942645Подведение итогов не позднее "Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России" Москва, ул. Пречистенка, д.20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка комплектующих для серверов HPE DL380 Gen 10 для нужд ГлавУпДК при МИД России"

    Начальная цена

    318 385,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608063/name/5e7475e88d1761.51309618

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 1

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