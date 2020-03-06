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Номер извещения
ГП003222
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 09:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4375
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
e.morzhina@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моржина Евгения Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003222Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003222Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003222Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки Заказчика
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно заявки ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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