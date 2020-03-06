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    Главная / Торги / Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).

    Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003222Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003222

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4375

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.morzhina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Моржина Евгения Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003222Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003222Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003222Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание комплекса услуг по организации авиаперевозок грузов по схеме «дверь-терминал» по маршрутам: Москва, Московская область – Аэропорт Талакан, Ленский район, Республика Саха (Якутия).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки Заказчика

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно заявки ЗаказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказанные услуги производится без авансирования, в течение 30 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг и предоставления всех отчетных документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    51

    Услуги воздушного и космического транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Надбавка за каждую доп. точку забора груза, руб. без НДС"

    Кол-во: 1

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