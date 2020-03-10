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    Главная / Торги / Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")

    Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003162Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1830/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Извещение

    Техническое задание

    Форма ТКП

    ГП003162_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18 доб. 1892

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    an.biyushkin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Биюшкин Антон Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 18:00 GMT +310.03.2020 18:0010.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003162Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")Москва

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 12:0020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003162Подведение итогов не позднее Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003162Подведение итогов не позднее Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к отечественной технике ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/653610/name/5ece188354cfa8.35404108

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Защита рулевых тяг из труб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фара правая Н/О с ДХО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Защита КПП и раздаточной коробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Защита топливного бака"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Скоба крепления тяги рычагов управления отопителем"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "ВКЛАДЫШ C3944153, 3901590 КОРЕННОЙ НИЖНИЙ ISLe, L (вкладыш наконечника реак.штанги камаз внутренний 5511-2919034) 3435"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Толкатель клапана"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Фара КАМАЗ противотуманная под лампу Н1 рейсталинговая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Коромысло клапана"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Хомут 25х40 w1 Червячный "Norma""

    Кол-во: 50

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