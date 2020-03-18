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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008942494
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация отдыха и оздоровления детей на летний сезон 2020 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 12:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-27-51
Факс
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Адрес электронной почты
Rozovek@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розовек Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей на летний сезон 2020 года
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей на летний сезон 2020 года
Начальная цена
3 960 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 4 Документации (Техническое задание)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии Документацией закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
93.29.19.000
93.29.1
Документация лота
Кол-во: 120.00000
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