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    Главная / Торги / Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

    Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003125

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Почтовый адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Контактный телефон

    +49 5221 532 05 доб. 553138

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rsb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блохин Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Классификатор ОКПД2

    53.20.11.190

    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие

    53.20.19.120

    Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки

    53.10.13.139

    Услуги почтовой связи общего пользования прочие, связанные с вручением (доставкой) посылок

    53.10.12.000

    Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация.zip

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение в пределах административных границ города."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение на расстоянии до 50 километров."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение на расстоянии от 50 километров до 100 км."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 24 мес. Вручение в пределах административных границ города."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 24 мес. Вручение на расстоянии до 50 километров."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 24 мес. Вручение на расстоянии от 50 километров до 100 км."

    Кол-во: 1

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