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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003125
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+49 5221 532 05 доб. 553138
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Блохин Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 18:00 GMT +316.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003125Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России Москва
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 15:0030.04.2020 15:0030.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003125Подведение итогов не позднее Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
53.20.11.190
53.20.19.120
53.10.13.139
53.10.12.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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