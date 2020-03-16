Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по доставке клиентам банковских карт по России

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение в пределах административных границ города." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение на расстоянии до 50 километров." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 12 мес. Вручение на расстоянии от 50 километров до 100 км." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 24 мес. Вручение в пределах административных границ города." Кол-во: 1

"Позиция 5" "Стоимость за услугу в рублях с НДС, договор на 24 мес. Вручение на расстоянии до 50 километров." Кол-во: 1