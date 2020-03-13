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Номер извещения
32008942508
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 12:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1185
Факс
Адрес электронной почты
30503@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямщикова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
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Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942508Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942508Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942508Подведение итогов не позднее Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Начальная цена
1 098 201,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
74.90.20.149
74.90.9
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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