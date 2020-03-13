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    Главная / Торги / Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942508Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942508

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_34.pdf

    НМЦД

    ИЗВЕЩЕНИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1185

    Факс

    Адрес электронной почты

    30503@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямщикова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942508Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942508Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942508Подведение итогов не позднее Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по аттестации и контролю выделенных помещений и автоматизированных рабочих мест филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

    Начальная цена

    1 098 201,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20.149

    Услуги (работы) в области защиты информации прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90.9

    Деятельность в области защиты информации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603808/name/5e70b9c09db552.47714796

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области защиты информации"

    Кол-во: 1.00000

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