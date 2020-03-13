www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003087
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 12:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
nikonova.ts@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003087Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 12:3013.03.2020 12:3013.03.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003087Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 18:0016.03.2020 18:0016.03.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003087Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски) г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка тары деревянной (без покраски)
Начальная цена
105 697,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
16.24.13.110
16.24
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.