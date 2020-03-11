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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008942256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электроматериалов (светильники) для нужд ФГБОУ ВО «ИГУ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,
Почтовый адрес
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 3952 52-19-28
Факс
Адрес электронной почты
contractoffice4@isu.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Надежда Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение электроматериалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение электроматериалов
Начальная цена
1 523 915,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО ИГУ, ИГУ, ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес местонахождения
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1,
664003, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 1
27.40.39.110
27.40
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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