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    Главная / Торги / СП-44 Поставка приборов, инструментов и комплектующих обслуживающих ВОЛС.

    СП-44 Поставка приборов, инструментов и комплектующих обслуживающих ВОЛС.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-44

    Наименование закупки

    СП-44 Поставка приборов, инструментов и комплектующих обслуживающих ВОЛС.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    02.03.2020 12:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    135-СП-44.pdf

    135-СП-44.pdf

    Приложение А

    Извещение и документация

    Информационная карта

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов для обслуживания ВОЛС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942475Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов для обслуживания ВОЛС.

    Начальная цена

    4 310 457,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    26.70.23.190

    Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604816/name/5e71c011a78ed2.03678176

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оптический рефлектометр EXFO MAX-720C-SM2-XX (1310/1550/1625nm 36/35/35dB) (или эквивалент)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "EXFO FPM-602 измеритель оптической мощности (от 10 до -70дБм) (или эквивалент)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "EXFO FOT-302X-235BL оптический тестер 1310/1490/1550 нм (или эквивалент)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Скалыватель Fujikura СТ-50 прецизионный для оптических волокон (или эквивалент)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Дельта-ПРО DSL со встроенным модемом (или эквивалент)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 7"

    "Комплект трасса-дефектоискателя 510 Маster(2) с генератором МК 510+ дефектоискатель Поиск-310Д-2М со штырями (или эквивалент)"

    Кол-во: 7

    Лот 2

    Поставка инструментов для монтажа ВОК.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942475Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань

    Подведение итогов не позднее

    12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для монтажа ВОК.

    Начальная цена

    178 110,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При отсутствии претензий Покупатель производит оплату за Товар (либо партию Товара) в течение 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке Товара по договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в Договоре. / РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    26.70.23.190

    Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604820/name/5e71c06f31e8e7.45305985

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект инструментов НИМ-Эксперт (или эквивалент)"

    Кол-во: 3.00000

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