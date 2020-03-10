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Номер извещения
32008942475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-44 Поставка приборов, инструментов и комплектующих обслуживающих ВОЛС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
02.03.2020 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов для обслуживания ВОЛС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942475Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка приборов для обслуживания ВОЛС. Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов для обслуживания ВОЛС.
Начальная цена
4 310 457,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
26.70.23.190
26.70
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Поставка инструментов для монтажа ВОК.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942475Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 09:0010.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008942475Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань
Подведение итогов не позднее
12.03.2020 10:0012.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942475Подведение итогов не позднее Поставка инструментов для монтажа ВОК. Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов для монтажа ВОК.
Начальная цена
178 110,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 2 к закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РТ, г. Казань, ул. Космонавтов, 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
26.70.23.190
26.70
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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