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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» (АО «КБ «Арсенал»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» (АО «КБ «Арсенал»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944661Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008944661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд акционерного общества «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» (АО «КБ «Арсенал»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    35.РК.1.1.2020 Приложение № 2 - Техническое задание

    35.РК.1.1.2020_КБ Арсенал_ОСАГО

    35.РК.1.1.2020 Приложение № 1 - Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беседина Раиса Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008944661Дата и время окончания срока приема заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008944661Дата и время вскрытия заявок Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Подведение итогов не позднее

    17.03.2020 14:0017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944661Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008944661Подведение итогов не позднее Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 711 а.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

    Начальная цена

    161 790,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-ПетербургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (раздел 9 документации) и проектом договора (раздел 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21.000

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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    Регион:
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