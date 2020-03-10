ОК 7.1.1 Выполнение общестроительных и отделочных работ в рамках реализации проекта «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003069 Уникальный номер закупки Номер закупки ОК 7.1.1 Наименование закупки ОК 7.1.1 Выполнение общестроительных и отделочных работ в рамках реализации проекта «Музейный и театрально-образовательный комплексы в г. Калининград». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 332-78-85 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты i.sadekov@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Садеков Ильдар Надирович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru