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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Продукция электротехническая"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Продукция электротехническая"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 11:5913.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947436Дата и время окончания срока приема заявок Изделия электроустановочныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    327339

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Продукция электротехническая"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    327339_итоговый_протокол.pdf

    Приложение к ТЗ.pdf

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №327 339.docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 327 339 ЛОТ № 1.docx

    Форма Коммерческого предложения № 327 339 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма описания поставляемого товара № 327 339 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №327 339.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 327 339 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия электроустановочные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947436Подведение итогов не позднее Изделия электроустановочныеСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия электроустановочные

    Начальная цена

    2 360 288,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    27.33

    Изделия электроустановочные

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607512/name/5e740aed388b54.92424159

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит учетно-распределительный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Розекта стационарная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "DIN-рейка оцинкованная 30см"

    Кол-во: 68

    "Позиция 4"

    "Бирка для маркировки кабелей до 1 кВ"

    Кол-во: 16913

    "Позиция 5"

    "Бирка кабельная (треугольник 55х55х55 мм)"

    Кол-во: 1784

    "Позиция 6"

    "Щит ограждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Бокс пластиковый"

    Кол-во: 33

    "Позиция 8"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Вилка переносная"

    Кол-во: 183

    "Позиция 10"

    "Вилка с заземлением 16A 250В"

    Кол-во: 43

    "Позиция 11"

    "Труба гофрированная ДУ32"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Реле"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Изолятор для установки нулевой шины на дин-рейку"

    Кол-во: 16

    "Позиция 14"

    "Выключатель автоматический"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Щит распределительный металлический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Розетка одноместная для скрытой установки"

    Кол-во: 34

    "Позиция 17"

    "Выключатель автоматический дифференциальный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 18"

    "Розетка на DIN-рейку с з/к"

    Кол-во: 21

    "Позиция 19"

    "Трубка термоусадочная ТУТ 6/3"

    Кол-во: 35

    "Позиция 20"

    "Зажим"

    Кол-во: 56

    "Позиция 21"

    "Выключатель одноклавишный для скрытой установки"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Устройство защитного отключения"

    Кол-во: 13

    "Позиция 23"

    "Гильза кабельная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 24"

    "Заглушка 6 модулей"

    Кол-во: 231

    "Позиция 25"

    "Зажим анкерный"

    Кол-во: 28

    "Позиция 26"

    "Зажим анкерный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 163

    "Позиция 28"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 243

    "Позиция 29"

    "Наконечник кабельный алюминиевый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Зажим ответвительный изолированный"

    Кол-во: 736

    "Позиция 31"

    "Зажим плашечный"

    Кол-во: 510

    "Позиция 32"

    "Зажим прокалывающий"

    Кол-во: 723

    "Позиция 33"

    "Зажим соединительный изолирующий"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Зажим соединительный изолирующий"

    Кол-во: 450

    "Позиция 35"

    "Звонок дверной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Изолента негорючая красная"

    Кол-во: 206

    "Позиция 37"

    "Изолента негорючая черная"

    Кол-во: 566

    "Позиция 38"

    "Изолента ПВХ B19мм L25м"

    Кол-во: 781

    "Позиция 39"

    "Изолента ПВХ желто-зеленая B19мм L20м"

    Кол-во: 522

    "Позиция 40"

    "Штекер обжимной"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Изолента х/б 650гр"

    Кол-во: 113

    "Позиция 42"

    "Кабель-канал 15х10мм"

    Кол-во: 58

    "Позиция 43"

    "Подрозетник 65х45мм под гипсокартон"

    Кол-во: 160

    "Позиция 44"

    "Кабель-канал 20х10мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 45"

    "Кабель-канал 25х16мм"

    Кол-во: 166

    "Позиция 46"

    "Кабель-канал 25х25мм"

    Кол-во: 64

    "Позиция 47"

    "Оконцеватель герметизирующий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Кабель-канал с разделителем 30х10мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 49"

    "Клемма универсальная"

    Кол-во: 89

    "Позиция 50"

    "Клипса для гофро трубы ДУ16"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 51"

    "Клипса для гофро трубы ДУ20"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 52"

    "Клипса для гофро трубы ДУ25"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 53"

    "Кнопка мини без фиксации"

    Кол-во: 145

    "Позиция 54"

    "Соединитель прямой для бесконтактного выключателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Коробка распаячная для открытой проводки L85хB85хH40мм"

    Кол-во: 229

    "Позиция 56"

    "Коробка распределительная"

    Кол-во: 62

    "Позиция 57"

    "Крепление для труб ПВХ с защелкой D16мм"

    Кол-во: 1350

    "Позиция 58"

    "Крепление для труб ПВХ с защелкой D20мм"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 59"

    "Лента термоусаживаемая"

    Кол-во: 374

    "Позиция 60"

    "Металлорукав"

    Кол-во: 476

    "Позиция 61"

    "Скоба"

    Кол-во: 230

    "Позиция 62"

    "Микропереключатель"

    Кол-во: 135

    "Позиция 63"

    "Щит учетно-распределительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Наконечник кабельный"

    Кол-во: 710

    "Позиция 65"

    "Наконечник кабельный алюминиевый"

    Кол-во: 170

    "Позиция 66"

    "Наконечник кабельный медный "

    Кол-во: 104

    "Позиция 67"

    "Наконечник кабельный медный"

    Кол-во: 331

    "Позиция 68"

    "Наконечник кабельный медный"

    Кол-во: 1517

    "Позиция 69"

    "Наконечник кабельный медный"

    Кол-во: 814

    "Позиция 70"

    "Наконечник кабельный медный 16-8-6"

    Кол-во: 869

    "Позиция 71"

    "Наконечник кабельный медный изолированный луженый"

    Кол-во: 369

    "Позиция 72"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный"

    Кол-во: 336

    "Позиция 73"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный"

    Кол-во: 249

    "Позиция 74"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный"

    Кол-во: 1014

    "Позиция 75"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный"

    Кол-во: 196

    "Позиция 76"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный"

    Кол-во: 210

    "Позиция 77"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый"

    Кол-во: 370

    "Позиция 78"

    "Наконечник кабельный медный неизолированный луженый"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 79"

    "Ограничитель импульсных напряжений"

    Кол-во: 44

    "Позиция 80"

    "Щит распределительный металлический"

    Кол-во: 9

    "Позиция 81"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 46

    "Позиция 82"

    "Реле твердотельное"

    Кол-во: 71

    "Позиция 83"

    "Розетка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Розетка двухместная для открытой установки"

    Кол-во: 72

    "Позиция 85"

    "Розетка двухместная для открытой установки"

    Кол-во: 70

    "Позиция 86"

    "Розетка двухместная для открытой установки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Розетка двухместная для скрытой установки"

    Кол-во: 150

    "Позиция 88"

    "Устройство защитного отключения"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Розетка одноместная для открытой установки"

    Кол-во: 31

    "Позиция 90"

    "Розетка одноместная для открытой установки"

    Кол-во: 106

    "Позиция 91"

    "Розетка одноместная для скрытой установки"

    Кол-во: 45

    "Позиция 92"

    "Сжим ответвительный"

    Кол-во: 720

    "Позиция 93"

    "Стяжка кабельная"

    Кол-во: 47

    "Позиция 94"

    "Стяжка нейлоновая не открывающаяся 200x3.6мм"

    Кол-во: 41

    "Позиция 95"

    "Трос стальной"

    Кол-во: 360

    "Позиция 96"

    "Труба гофрированная ДУ16"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 97"

    "Труба гофрированная ДУ20"

    Кол-во: 1076

    "Позиция 98"

    "Труба гофрированная ДУ25"

    Кол-во: 650

    "Позиция 99"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 26

    "Позиция 100"

    "Трубка термоусадочная"

    Кол-во: 36

    "Позиция 101"

    "Выключатель автоматический дифференциальный"

    Кол-во: 190

    "Позиция 102"

    "Трубка термоусадочная 24/10"

    Кол-во: 191

    "Позиция 103"

    "Трубка термоусадочная 6/3"

    Кол-во: 167

    "Позиция 104"

    "Трубка термоусадочная 8/4"

    Кол-во: 288

    "Позиция 105"

    "Хомут кабельный нейлоновый"

    Кол-во: 221

    "Позиция 106"

    "Хомут кабельный нейлоновый B3.0хL100мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 107"

    "Шина нулевая в изоляционной оболочке"

    Кол-во: 319

    "Позиция 108"

    "Шина соединительная"

    Кол-во: 22

    "Позиция 109"

    "Щит распределительный металлический"

    Кол-во: 27

    "Позиция 110"

    "Щит учетно-распределительный"

    Кол-во: 17

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