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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 221-31-32
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
YZakhodyakin@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заходякин Яков Александрович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003084Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой ОбществаЦАО
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 14:0011.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003084Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой ОбществаЦАО
Подведение итогов не позднее
15.05.2020 15:0015.05.2020 15:0015.05.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003084Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой ОбществаЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и изделий с символикой Общества
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
C
Документация лота
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