Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 11:5920.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947445Дата и время окончания срока приема заявок Колеса, ступицы и их деталиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    327334

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Шины,диски колесные"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма описания поставляемого товара № 327 334 ЛОТ № 1.xlsx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №327 334 (редакция №2).docx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №327 334 (редакция №2).docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 327 334 ЛОТ № 1 (редакция №2).docx

    Уведомление о внесении изменений 327334 (1).docx

    Форма Коммерческого предложения № 327 334 ЛОТ № 1.xlsx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 327 334 ЛОТ № 1.pdf

    327334_итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скурьят Маргарита Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Колеса, ступицы и их детали

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 12:0025.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947445Подведение итогов не позднее Колеса, ступицы и их деталиСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колеса, ступицы и их детали

    Начальная цена

    1 960 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.220

    Колеса, ступицы и их детали

    Классификатор ОКВЭД2

    22.11

    Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612918/name/5e7b83dc51b600.45541571

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск колесный 16x6.5 5х114.3 ET45 DIA60.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Диск колесный 6.5х16 5х139.7 ET40 d108 для автомобиля УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Диск колесный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Диск колесный 6.0х15 ЕТ50 4х100 D60.1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 5"

    "Шина 265/60R18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Шина 215/70R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Автошина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Шина 215/65R16"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Шина 215/65 R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Шина 185/65R15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Шина 205/55R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шина 215/65R16 шип"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Шина 185/65R15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Шина"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Шина 215/65 R16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Шина автомобильная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Шина 225/75R16"

    Кол-во: 51

    "Позиция 18"

    "Шина"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Шина 11.00R20 (300R508)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Шина 225/75R16C"

    Кол-во: 64

    "Позиция 21"

    "Шина 12.5/80-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Шина 425/85R21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Шина 21.3R24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Шина 18,4R34 Ф-11"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Шина 360/70R24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Шина 15.5R38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Шина 12.00R18"

    Кол-во: 12

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО НПО Искра
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078118
    Поставка колес LIX-POHI 200HXK-FI
    Поставка колес LIX-POHI 200HXK-FI
    592948
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить