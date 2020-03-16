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    Главная / Торги / Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования

    Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003073Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Инструкция_по_оформлению_и_подаче_Заявок.doc

    2. Форма - Финансовые показатели (Приложение к инструкции)

    3. Проект договора (Приложение № 1)

    4. Технические требования (спецификация на закупку оборудования)

    5. Коммерческие условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14393

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Darya.Shirokova@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Широкова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003073Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003073Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003073Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003073Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором поставки товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором поставки товараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.120

    Инструменты и приборы геодезические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приёмник спутниковый геодезический LEICA GS18 T LTE & UHF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор LEICA GEB331"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Зарядное устройство LEICA GKL311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Зарядное устройство LEICA GKL341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Адаптер GDC221 питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Кабель GEV159 питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Планшет Leica CS35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Аккумулятор Panasonic FZ-VZSU88U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Радиомодем LEICA CTR35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Пленки защитные SPF06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Крепление LEICA GHT78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Крепление LEICA GHT63 на веху"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ремешок LEICA GHT79 для планшетов CS35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Сумка LEICA GVP717"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Карта памяти LEICA MSD1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кейс LEICA GVP734"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Радиоантенна LEICA GAT27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Радиоантенна LEICA GAT28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Право на использование программного продукта LEICA Captivate Measure & Stakeout CS35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP65, RINEX option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP59, Multi-frequency option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP69, unlimited RTK and Network RTK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP60, GLONASS option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP71, RTK Reference station option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP62, BeiDou option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Веха телескопическая SECO 5541-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Адаптер RGK QRA-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Чехол RGK PB-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Приёмник спутниковый геодезический LEICA GS18 T LTE & UHF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Аккумулятор LEICA GEB331"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Зарядное устройство LEICA GKL311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Зарядное устройство LEICA GKL341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Адаптер GDC221 питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кабель GEV159 питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Контроллер LEICA CS20 3.75G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Крепление LEICA GHT66"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Крепление LEICA GHT63 на веху"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Карта памяти LEICA MSD1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Кейс LEICA GVP734"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Радиоантенна LEICA GAT27"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Радиоантенна LEICA GAT28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Лицензия Captivate Measure/Stakeout CS20 (Съёмка и разбивка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP65, RINEX option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP59, Multi-frequency option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP69, unlimited RTK and Network RTK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP60, GLONASS option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP71, RTK Reference station option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Право на использование программного продукта LEICA LOP62, BeiDou option"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Веха телескопическая SECO 5541-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Адаптер RGK QRA-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Чехол RGK PB-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Тахеометр LEICA TS10 R1000 Arctic"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Клавиатура LEICA GTS40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Аккумулятор LEICA GEB361 Li-Ion 11.1V/5600mAh"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Зарядное устройство LEICA GKL341"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Адаптер GDC221 питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Кабель GEV159 питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Штатив Nedo 200533"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Чехол для штативов NEDO 655112-613"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Треггер LEICA Pro GDF321"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Адаптер треггера GZR103"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Отражатель GPR121"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Веха телескопическая SECO 5541-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Адаптер RGK QRA-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Отражатель GMP111-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Отражатель LEICA GRZ4 (360°)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Комплект лазерного сканера Leica ScanStation P50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Зарядное устройство LEICA GKL341"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Штатив Nedo 200533"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Чехол для штативов NEDO 655112-613"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Переходник резьбы 5/8” на фитинг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Круглая черно-белая марка 4,5" на креплении с возможностью поворота и наклона, крепление фитинг ScanStation P30/P40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Магнитное крепление с наружной резьбой 5/8”"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Сумка для марок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Право на использование программного обеспечения Cyclone REGISTER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Право на использование программного обеспечения CloudWorx AutoCAD Pro"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Адаптер треггера LEICA GRT146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Рейка нивелирная кодовая Trimble"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Дальномер лазерный DISTO™ X3-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Измерительная рулетка BMI TAPE twoCOMP MAGNETIC 3 M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Аккумуляторный налобный фонарь LED LENSER MH11 черный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Фонарь повышенной яркости LED LENSER X21.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Рюкзак VEGA GRB2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Рюкзак RGK BTS-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Рюкзак RGK BTS-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Трипод RGK SJR10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Уровень для вехи RGK PL25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Рейка нивелирная кодовая Trimble LD 11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Картплоттер с эхолотом Lowrance Elite-7Ti Mid/High/TotalScan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Кронштейн датчика эхолота TransMount TK-550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Комплект внешнего питания RGK EPS-7 для эхолота"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Портативный навигатор GPSMAP 66ST"

    Кол-во: 1

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