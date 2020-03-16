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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка маркшейдерско-геодезического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14393
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Darya.Shirokova@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Широкова Дарья Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003073Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 10:0016.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003073Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003073Подведение итогов не позднее Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудованияМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по поставке маркшейдерско-геодезического оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором поставки товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором поставки товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.51.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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