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    Главная / Торги / Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008942051Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008942051

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/П/0550012/ПРУренгой/МИ/ГОС/Э/02.03.2020

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    02.03.2020 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_0550012_МИ.pdf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.stabrovskaya@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стабровская Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008942051Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

    Начальная цена

    31 074 798,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610756/name/5e79b4187c06b7.65803812

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водонабухающий полимер ПБС"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 2"

    "Крахмал модифицированный Рифамил"

    Кол-во: 43

    "Позиция 3"

    "Мел технический дисперсный МТД-2"

    Кол-во: 136.8

    "Позиция 4"

    "Натр едкий технический чешуированный"

    Кол-во: 5.68

    "Позиция 5"

    "Реагент нейтрализации ЖС-7У (нейтрализатор сероводорода), в МКР"

    Кол-во: 70.3

    "Позиция 6"

    "Сода кальцинированная техническая марка Б, высший сорт"

    Кол-во: 1.95

    "Позиция 7"

    "Пластификатор С-3"

    Кол-во: 0.81

    "Позиция 8"

    "Спирт поливиниловый ПВС марка 18-11"

    Кол-во: 0.82

    "Позиция 9"

    "Пластификатор С-3"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 10"

    "Спирт поливиниловый ПВС марка 18-11"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 11"

    "Препарат бактерицидный Росфлок БЦД (REMACID)"

    Кол-во: 0.93

    "Позиция 12"

    "Гуаровая камедь марка SynergyHPG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пластификатор С-3"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 14"

    "Композиция Максан марка А"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 15"

    "Мел природный гидрофобный молотый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Мел химический осажденный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Мрамор молотый фракция 1 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Мрамор молотый фракция 5 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Натрий едкий очищенный, марка А, налив"

    Кол-во: 55

    "Позиция 20"

    "Пеногаситель Пенофлакс"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 21"

    "Нейтрализатор сероводорода Солфлекс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Сода кальцинированная техническая марка Б, высший сорт"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 23"

    "Стабилизатор железа Стаб-Фри"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 24"

    "Эмульгатор кислотный Эксимол"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 25"

    "Натр едкий технический гранулированный, высший сорт"

    Кол-во: 12

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