Отбор на поставку запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена товара должна включать стоимость доставки товара до склада Покупателя в г. Ачинске. Предпочтительные условия оплаты - оплата с отсрочкой платежа в течение 60 календарных дней от даты поступления товара на склад Покупателя.