www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003068
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор на поставку запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 11:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-24-38
Факс
--
Адрес электронной почты
Nelli.Reynitsan@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Рейницан Нелли Петровна
Место рассмотрения предложений
Ачинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003068Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.Ачинск
Подведение итогов не позднее
26.03.2020 11:3026.03.2020 11:3026.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003068Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.Ачинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для бульдозеров Четра T-25, Т-35, SHANTUY SD32 в апреле 2020г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя в г. Ачинске.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
29.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.