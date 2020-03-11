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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 04:0011.03.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 10:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Проект договора

    Техническое задание

    Протокол_от_13.03.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Юридический адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    Почтовый адрес

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Контактный телефон

    +7 4162 35-19-11

    Факс

    +7 4212 59-12-30

    Адрес электронной почты

    UstinenkoAS@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Устиненко Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941953Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов (автомобильного бензина и дизельного топлива) с использованием топливных карт для нужд АО «Дальневосточное ПГО» (ОСП «Приморгеология»)

    Начальная цена

    1 317 645,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенными документами

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенными документами
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15,

    680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15

    Классификатор ОКПД2

    46.71

    Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.71

    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/599227/name/5e6aee8fac33d3.67915324

    13.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами"

    Кол-во:

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