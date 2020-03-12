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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту ЛЭП

    Выполнение работ по ремонту ЛЭП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача" СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008941893

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту ЛЭП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_14.2.pdf

    Извещение

    Документация о закупке

    Проект договора

    Документация о закупке

    Приложение к Документации

    Формы для заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Юридический адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Почтовый адрес

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Контактный телефон

    +7 846 276-26-00 доб. 4321

    Факс

    +7 35352 6-42-74

    Адрес электронной почты

    GGafiyatullina@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гафиятуллина Г. И.

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941893Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача" Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008941893Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача" Самара

    Подведение итогов не позднее

    12.04.2020 15:0012.04.2020 15:0012.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941893Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача" Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.04.202012.04.2020 15:0012.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941893Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача" Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту ЛЭП для нужд АО "Оренбургнефтеотдача"

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Оренбургнефтеотдача»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    33.12.24

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605230/name/5e71f2cd890b70.51909381

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во:

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