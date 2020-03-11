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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лакокрасочные изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-15-04
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
irina.semyannikova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Семянникова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лакокрасочные изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003132Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные изделияЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003132Дата и время вскрытия заявок Лакокрасочные изделияЛенинский район
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 23:5923.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003132Подведение итогов не позднее Лакокрасочные изделияЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лакокрасочные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
20.30.12.120
Документация лота
Кол-во: 350
Кол-во: 9
Кол-во: 20
Кол-во: 51
Кол-во: 383
Кол-во: 452
Кол-во: 3
Кол-во: 317
Кол-во: 292
Кол-во: 10
Кол-во: 305
Кол-во: 250
Кол-во: 290
Кол-во: 905
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 115
Кол-во: 115
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 200
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 400
Кол-во: 330
Кол-во: 340
Кол-во: 340
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 320
Кол-во: 420
Кол-во: 200
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 80
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