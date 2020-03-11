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    Главная / Торги / Лакокрасочные изделия

    Лакокрасочные изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003132Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные изделияЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лакокрасочные изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    система контроля

    Договор

    спецификация

    Техзадание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-04

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    irina.semyannikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Семянникова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лакокрасочные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 13:00 GMT +311.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003132Дата и время окончания срока приема заявок Лакокрасочные изделияЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 13:0011.03.2020 13:0011.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003132Дата и время вскрытия заявок Лакокрасочные изделияЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 23:5923.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003132Подведение итогов не позднее Лакокрасочные изделияЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 23:5923.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003132Подведение итогов не позднее Лакокрасочные изделияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лакокрасочные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка продукции на склад Покупателя за счет Поставщика: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100 % по факту поставки товара на склад Покупателя в течении 60 календарный дней. Цена включает в себя стоимость продукции, доставку до склада Покупателя: Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе, вл.13.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    20.30.12.120

    Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    06.03.2020

    Спецификация

    06.03.2020

    система контроля

    06.03.2020

    Договор

    06.03.2020

    Техзадание

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сурик железный сухой"

    Кол-во: 350

    "Позиция 2"

    "клей Столяр Момент"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "клей ПВА строительный "

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Сольвент нефтяной"

    Кол-во: 51

    "Позиция 5"

    "Уайт-спирит С-4"

    Кол-во: 383

    "Позиция 6"

    "Эмаль ПФ-115 желтая"

    Кол-во: 452

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115 коричневая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Эмаль ПФ-115 красная"

    Кол-во: 317

    "Позиция 9"

    "Эмаль ПФ-115 синяя"

    Кол-во: 292

    "Позиция 10"

    "Эмаль ПФ-115 зеленая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Эмаль ПФ-115 белая"

    Кол-во: 305

    "Позиция 12"

    "Эмаль ПФ-115 ярко-синяя"

    Кол-во: 250

    "Позиция 13"

    "эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 290

    "Позиция 14"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 905

    "Позиция 15"

    "Эмаль АК 511 Магистраль белая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Краска Тиксотропная матовая ВЭ акриловая по бетону СЕРАЯ "

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Краска Тиксотропная матовая ВЭ акриловая по бетону БЕЛАЯ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Краска огнезащитная на водной основе ОЗК - 01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Краска водоэмульсионная белая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 20"

    "Краска водоэмульсионная белая Комфорт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Краска фасадная ВД белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Краска фасадная ВД синяя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Краска фасадная ВД салатовая"

    Кол-во: 115

    "Позиция 24"

    "Краска фасадная акриловая синяя"

    Кол-во: 115

    "Позиция 25"

    "Краска фасадная ВД-АК-2180 влагостойкая серебристо-серая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Краска фасадная ВД-АК-2180 влагостойкая кобальто-синяя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Краска фасадная ВД для внутренних работ белая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Грунт ГФ-021 серый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Грунт ХС 010 коричневый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "грунт ГФ-021 красно- коричневый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Грунт акриловый универсальный глубокого проникновения"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "грунт для повышения адгезии бетоноконтакт для внутренних работ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "растворитель Р-4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 34"

    "Краска " Нержамет" коричневый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "Краска "Нержамет" черный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "Краска "Нержамет" белая"

    Кол-во: 330

    "Позиция 37"

    "Краска "Нержамет"зеленая"

    Кол-во: 340

    "Позиция 38"

    "Краска "Нержамет" желтая"

    Кол-во: 340

    "Позиция 39"

    "Краска "Нержамет" красная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 40"

    "Краска "Нержамет"голубой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Краска "Нержамет"серый"

    Кол-во: 320

    "Позиция 42"

    "Краска "Нержамет" синяя"

    Кол-во: 420

    "Позиция 43"

    "Лак НЦ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Эмаль МЛ-1110 оранжевая"

    Кол-во: 22

    "Позиция 45"

    "Эмаль МЛ-1110 голубая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Эмаль МЛ-1110 желтая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Эмаль МЛ-1110 черная "

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Эмаль МЛ-1110 белая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 49"

    "Эмаль МЛ-1110 красная "

    Кол-во: 80

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