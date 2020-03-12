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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)».

    Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003070Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)». ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003070_second_parts_protocol.rtf

    Информация для участников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 15:00 GMT +312.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003070Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)». Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 15:0012.03.2020 15:0012.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003070Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)». Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003070Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)». Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003070Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)». Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по проекту: «Строительство объекта: «Криогенная газозаправочная станция на территории ООО «ЦемТранс» (г. Сухой Лог)».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно технического задания, но не более 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента оплаты аванса.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.190

    Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/618340/name/5e8aacea9d3dd1.44278866

    06.04.2020

    Информация для участников

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно технического задания"

    Кол-во:

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