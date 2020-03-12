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    Главная / Торги / Поставка рукавов пожарных напорных

    Поставка рукавов пожарных напорных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 16:3012.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941858Дата и время окончания срока приема заявок Поставка рукавов пожарных напорныхРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941858

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка рукавов пожарных напорных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Пакет документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50 доб. 1548

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка рукавов пожарных напорных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941858Подведение итогов не позднее Поставка рукавов пожарных напорныхРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавов пожарных напорных

    Начальная цена

    324 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной картеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Извещение

    02.03.2020

    Пакет документов

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих резиновых изделий"

    Кол-во:

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