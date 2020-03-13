Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку крепежных изделий

Лот 1

По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара