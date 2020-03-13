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Номер извещения
32008941849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку крепежных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
Почтовый адрес
398059
Контактный телефон
+7 4742 50-57-44
Факс
+7 4742 22-44-36
Адрес электронной почты
kokovin@oblgas.lipetsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коковин Юрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Липецк
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941849Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецк
Дата и время вскрытия заявок
13.03.2020 10:0013.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008941849Дата и время вскрытия заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецк
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941849Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецк
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941849Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю крепежные изделия (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара
Начальная цена
396 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя - г. Липецк, ул. Ударников, 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
Адрес местонахождения
398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,
398059
25.94
25.94
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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