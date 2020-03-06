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    Главная / Торги / ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 16:0006.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941756Дата и время окончания срока приема заявок Проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников организацииХанты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941756

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК в электронной форме на право заключения договора, на оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса котировок

    Приложение №4 проект договора

    Приложение №3 ТЗ

    Протокол__итоговый_№20200310-3_1у.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-06

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Евгений Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников организации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941756Подведение итогов не позднее Проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников организацииХанты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение обязательных медицинских осмотров сотрудников организации

    Начальная цена

    1 076 427,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-МансийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы (оказанные услуги) производится безналичным расчетом в размере 100% на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания обеими сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10.120

    Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, по проведению диагностических процедур и постановке диагноза

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596237/name/5e688c80f17051.99395068

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 204.00000

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