Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый аукцион в электронном виде на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик)

    открытый аукцион в электронном виде на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 07:0020.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008941782

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион в электронном виде на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    02.03.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора залога

    Проект договора

    Техническое задание

    Перечень вносимых изменений

    Перечень вносимых изменений дата аукциона

    Документация и извещение

    Перечень вносимых изменений

    Happened_32008941782.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 90-32-20

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черезова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск, Песочная, 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продукции (Фронтальный погрузчик)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 07:00 GMT +320.03.2020 07:0020.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.03.2020 14:0026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008941782Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3

    Дата и время проведения

    06.04.2020 09:0006.04.2020 09:0006.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008941782Дата и время проведения Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3

    Подведение итогов не позднее

    06.04.2020 09:0006.04.2020 09:0006.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941782Подведение итогов не позднее Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.04.202006.04.2020 09:0006.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941782Подведение итогов не позднее Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции (Фронтальный погрузчик)

    Начальная цена

    4 420 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    29.10.59.390

    Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19.2

    Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/640139/name/5eb25edb30ffa8.74520531

    07.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Продажа без объявления цены № ГП931583
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозеры ДЭТ250 2004 и 2006 г.в.
    АО "РУСАЛ Ачинск" реализует Бульдозеры ДЭТ250 2004 и 2006 г.в.
    254570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.08.2019 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить