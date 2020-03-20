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Номер извещения
32008941782
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронном виде на право заключения договора на поставку продукции (фронтальный погрузчик)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
02.03.2020 10:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
Почтовый адрес
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Контактный телефон
+7 3412 90-32-20
Факс
+7 3412 90-32-20
Адрес электронной почты
047@kupol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черезова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск, Песочная, 3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции (Фронтальный погрузчик)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 07:00 GMT +320.03.2020 07:0020.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941782Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.03.2020 14:0026.03.2020 14:0026.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008941782Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3
Дата и время проведения
06.04.2020 09:0006.04.2020 09:0006.04.2020 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008941782Дата и время проведения Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3
Подведение итогов не позднее
06.04.2020 09:0006.04.2020 09:0006.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941782Подведение итогов не позднее Поставка продукции (Фронтальный погрузчик) Ижевск, Песочная, 3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции (Фронтальный погрузчик)
Начальная цена
4 420 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ИЭМЗ КУПОЛ
Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ
Адрес местонахождения
426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,
426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
29.10.59.390
45.19.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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