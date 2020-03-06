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Номер извещения
ГП003067
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
irina.pochalkina@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Почалкина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 17:0030.06.2020 17:0030.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003067Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
30.06.202030.06.2020 17:0030.06.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003067Подведение итогов не позднее Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка ленты конвейерной резинотканевой для нужд ПАО "Южный Кузбасс". Возможен прием Продукции аналогичной по техническим характеристикам и назначению. Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не бывшей в эксплуатации, не использованной в выставочных, демонстрационных и других целях, производства не ранее 2019 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям Технического задания ПАО "Южный Кузбасс".
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
25.13
Кол-во: 200
Кол-во: 1400
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