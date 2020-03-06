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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запчасти для трактора ДТ-75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
Контактный телефон
+7 904 666-64-27
Факс
Адрес электронной почты
IMortazin@abdev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мортазин Ильшат Ринатович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003062Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиКазань
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2020 10:0006.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003062Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиКазань
Подведение итогов не позднее
06.03.2020 10:3006.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003062Подведение итогов не позднее Договор поставкиКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
6 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз из города КазаниРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КЕРАМИК
Все закупки и тендеры АО КЕРАМИК
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 118
45.3
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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