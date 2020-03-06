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    Главная / Торги / Оказание дезинфекционных услуг

    Оказание дезинфекционных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941697Дата и время окончания срока приема заявок Оказание дезинфекционныхуслуг Ханты-МансийскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941697

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание дезинфекционных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса котировок в эл.ф. 3у оказание дизенфекционных услуг

    Протокол__итоговый_3у.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты–Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва»
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Юридический адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Почтовый адрес

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Контактный телефон

    +7 3467 36-19-14

    Факс

    +7 3467 36-19-06

    Адрес электронной почты

    ugrakor@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышкин Владимир Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание дезинфекционныхуслуг

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.03.202011.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941697Подведение итогов не позднее Оказание дезинфекционныхуслуг Ханты-Мансийский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание дезинфекционныхуслуг

    Начальная цена

    569 145,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 15б, 17б, 23, 25, 27, 29, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за оказываемые услуги производится до 15 числа месяца, следующего за отчётным, на расчётный счёт Исполнителя после подписания акта об оказании услуг.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва
    Все закупки и тендеры АУ Югорский колледж-интернат олимпийского резерва

    Адрес местонахождения

    628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийск, Студенческая, 31

    Классификатор ОКПД2

    81.29.11.000

    Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.1

    Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования

    Документация лота

    Документация запроса котировок в эл.ф. 3у оказание дизенфекционных услуг

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/596125/name/5e6878b0cda435.76743299

    11.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования"

    Кол-во: 50242.40000

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