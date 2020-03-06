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Номер извещения
ГП003059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фильтрующие элементы для горнотранспортного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-44
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
moiseenkoep@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Моисеенко Егор Павлович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция производственно-технического назначения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2020 10:20 GMT +306.03.2020 10:2006.03.2020 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003059Дата и время окончания срока приема заявок Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 11:0030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003059Подведение итогов не позднее Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция производственно-технического назначения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно наименованию, количеству товара и условиям, указанным в спецификации при подписании со стороны Покупателя, на основании решения закупочной комиссии.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
29.32.30.390
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
Кол-во: 26
Кол-во: 6
Кол-во: 34
Кол-во: 11
Кол-во: 120
Кол-во: 18
Кол-во: 160
Кол-во: 35
Кол-во: 70
Кол-во: 14
Кол-во: 10
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