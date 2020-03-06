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    Главная / Торги / Фильтрующие элементы для горнотранспортного оборудования

    Фильтрующие элементы для горнотранспортного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:2006.03.2020 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003059Дата и время окончания срока приема заявок Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003059

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтрующие элементы для горнотранспортного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2 Типовой договор ЮК (2020) от 10.02.2020г.

    Приложение №3 - проект cпецификации ЮК

    Приложение №4 Реквизиты_ Южного Кузбасса_с 11.10.2019г.

    Приложение №5 Анкета контрагента 4.1

    Приложение №6 Техническое задание ФЭ

    Приложение №1 документация запроса предложений предл без альтер. ЭТП ГПБ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-44

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    moiseenkoep@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Моисеенко Егор Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция производственно-технического назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 10:20 GMT +306.03.2020 10:2006.03.2020 10:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003059Дата и время окончания срока приема заявок Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 11:0030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003059Подведение итогов не позднее Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 11:0030.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003059Подведение итогов не позднее Продукция производственно-технического назначенияМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция производственно-технического назначения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно наименованию, количеству товара и условиям, указанным в спецификации при подписании со стороны Покупателя, на основании решения закупочной комиссии.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Существенные условия участия: 1. Принятие договора поставки в редакции Покупателя (Приложение №2). 2. Принять во внимание условия Приложения №3 и Приложения №6. Условия оплаты: Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости партии товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. В случае предложения авансового платежа Поставщик обязан представить Покупателю безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком, входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже Bаа3/BВВ-. Условия поставки: в течение 30 календарных дней с даты направления письменной заявки Покупателем. Период поставки и фиксация цены по 28.02.2021г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Стоимость доставки включена в стоимость Товара. Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю на момент подписания товарной накладной ТОРГ-12 (УПД) на складе Покупателя. Участник процедуры должен иметь статус: производителя, представителя производителя, дилера или дистрибьютора. Товар при поступлении на склад Покупателя должен быть укомплектован сертификатами о происхождении товара, паспортами качества либо иными документами, удостоверяющими качество товара. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов, подтверждающих отправку товара через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 23

    "Позиция 2"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 26

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 34

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 160

    "Позиция 9"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 35

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 70

    "Позиция 11"

    "Фильтр гидравлический"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Фильтр салонный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Фильтр сапуна"

    Кол-во: 4

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