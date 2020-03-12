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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008941886
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по испытанию и измерению электрооборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 10:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Почтовый адрес
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
Контактный телефон
+7 846 276-26-00 доб. 4321
Факс
+7 35352 6-42-74
Адрес электронной почты
GGafiyatullina@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гафиятуллина Г. И.
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Испытания и измерения электрооборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 11:00 GMT +312.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941886Дата и время окончания срока приема заявок Испытания и измерения электрооборудованияСамара
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 11:0012.03.2020 11:0012.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008941886Дата и время вскрытия заявок Испытания и измерения электрооборудованияСамара
Подведение итогов не позднее
12.04.2020 15:0012.04.2020 15:0012.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941886Подведение итогов не позднее Испытания и измерения электрооборудованияСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Испытания и измерения электрооборудования
Начальная цена
380 764,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Оренбургнефтеотдача»
Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
33.12.24
33.12
Документация лота
Кол-во:
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