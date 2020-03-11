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    Главная / Торги / Поставка СДТ ОЛУ

    Поставка СДТ ОЛУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СДТ ОЛУТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003058

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СДТ ОЛУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заяка_на_поставку_ИЗМ24.05.20.xlsx

    Форма Договора

    Задание на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-73

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    DSerouhov@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сероухов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СДТ ОЛУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СДТ ОЛУТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003058Дата и время вскрытия заявок Поставка СДТ ОЛУТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2020 16:0015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003058Подведение итогов не позднее Поставка СДТ ОЛУТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.202015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003058Подведение итогов не позднее Поставка СДТ ОЛУТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СДТ ОЛУ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Заявкой на поставку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Заявкой на поставкуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Заявкой на поставку
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заяка_на_поставку_ИЗМ24.05.20.xlsx

    01.06.2020

    Форма Договора

    01.06.2020

    Заявка на поставку

    01.06.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОГ 4°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-700/700-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ОГ 6°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ОГ 7°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ОГ 8°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ОГ 9°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ОГ 12°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-800/800-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ОГ 15°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-800/800-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ОГ 17°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-800/800-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ОГ 18°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-850/850-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ОГ 30°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-950/950-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "ОГ 39°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-1050/1050-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ОГ 45°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-1100/1100-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "ОГ 60°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-1250/1250-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ОГ 75°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-1450/1450-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ОГ 90°-219(10К52)-16,0-0,75-5DN-1650/1650-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "ОКШ 90-1,5DN-219х10-16,0-К52-13ХФА-(КСV98; -50°С)-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "ОКШ 90-1,5DN-219х10-16,0-К52-13ХФА-(КСV98; -50°С)-УХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "ТШ 219(10К52)х159(8К52)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "ТШ 219(10К52)х114(8К48)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "ТШ 219(10К52)х114(8К48)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "ПШ 219(10К52)х159(8К52)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "ОГ 7°-159(8К52)-16,0-0,75-5DN-700/700-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ОГ 14°-159(8К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ОГ 15°-159(8К52)-16,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Отвод ОКШ 45-1,5DN-159х8-16,0-К52-13ХФА-(КСV98; -50°С)-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ОКШ 90-1,5DN-159х8-16,0-К52-13ХФА-(КСV98; -50°С)-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ТШ 159(10К52)х114(8К48)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "ТШ 159(8К52)х57(6К48)-16,0-0,75-УХЛ-И1, Рисп.=20 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ОГ 4°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-700/700-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ОГ 6°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ОГ 7°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-700/700-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "ОГ 8°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "ОГ 8°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ОГ 12°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-800/800-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "ОГ 14°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "15°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-750/750-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "ОГ 17°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-800/800-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "ОГ 18°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-850/850-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ОГ 39°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-1050/1050-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "ОГ 75°-57(7К48)-25,0-0,75-5DN-1450/1450-УХЛ-И1, Рисп.=49,42 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ОКШ 30-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "ОКШ 45-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "ОКШ 45-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 44"

    "ОКШ 60-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х6-16,0-К52-13ХФА-(КСV98; -50°С)-УХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "ОКШ 90-1,5DN-57х7-25,0-К48-09Г2С-(КСV29,4; -60°С)-УХЛ"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок до:
    30.04.2020 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    13.03.2020 г., 11:09
    Дата аукциона:
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП925727
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    Выбор поставщика трубной продукции (Базовая ЭСН)
    202876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    05.02.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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