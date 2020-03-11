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Номер извещения
ГП003058
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СДТ ОЛУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-51-73
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
DSerouhov@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сероухов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СДТ ОЛУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 16:00 GMT +311.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003058Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СДТ ОЛУТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 16:0011.03.2020 16:0011.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003058Дата и время вскрытия заявок Поставка СДТ ОЛУТюменская область
Подведение итогов не позднее
15.06.2020 16:0015.06.2020 16:0015.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003058Подведение итогов не позднее Поставка СДТ ОЛУТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СДТ ОЛУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Заявкой на поставку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Заявкой на поставкуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
24.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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