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    Главная / Торги / Сэндвич-панели на проекты НПС146, БКНС120

    Сэндвич-панели на проекты НПС146, БКНС120

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003063Дата и время окончания срока приема заявок сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сэндвич-панели на проекты НПС146, БКНС120

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 937 159-66-65

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Pashirova.RV@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паширова Рузана Вакилевна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003063Дата и время окончания срока приема заявок сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003063Подведение итогов не позднее сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003063Подведение итогов не позднее сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки-город Октябрьский респ БашкортостанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    16.21.12.120

    Панели деревянные фанерованные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель ПКБ 150х1000х10000 0,6-PE-П/0,6-PE-П ТУ 5284-016-63280288-2017 L=5600(Наружняя/внутренняя сторона- RAL7036/RAL9003)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 2"

    "Панель ПСБ 100х1000х10000 0,6-PE-П/0,6-PE-П ТУ 5284-016-63280288-2017 ( L=2970 – 162 шт – Наружняя/внутренняя сторона- RAL1021/RAL9003"

    Кол-во: 162

    "Позиция 3"

    "Панель ПСБ 100х1000х10000 0,6-PE-П/0,6-PE-П ТУ 5284-016-63280288-2017 ( L=3540 – 24шт – Наружняя/внутренняя сторона- RAL1021/RAL9003"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Панель ПКБ 150х1000х10000 0,6-PE-П/0,6-PE-П ТУ 5284-016-63280288-2017 L=6600(ружняя/внутренняя сторона- RAL1021/RAL9003_"

    Кол-во: 140

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