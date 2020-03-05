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Номер извещения
ГП003063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сэндвич-панели на проекты НПС146, БКНС120
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 937 159-66-65
Факс
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Адрес электронной почты
Pashirova.RV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паширова Рузана Вакилевна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003063Дата и время окончания срока приема заявок сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 05:0031.03.2020 05:0031.03.2020 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003063Подведение итогов не позднее сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сэндвич панели после проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки-город Октябрьский респ БашкортостанРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
16.21.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 72
Кол-во: 162
Кол-во: 24
Кол-во: 140
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