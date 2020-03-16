Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС»

    Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:3016.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003057Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС» МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003057

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    02.03.2020 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП003057.pdf

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4411

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bastrykina@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Ирина Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 10:30 GMT +316.03.2020 10:3016.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003057Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 10:3016.03.2020 10:3016.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003057Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 10:3023.03.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003057Подведение итогов не позднее Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    J

    УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/612613/name/5e7b42cddac182.71571612

    25.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» для собственных нужд ООО «ГАС» "

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225815
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С (основной канал)
    31547 от 27.01.2022 - Оказание услуги доступа информации к сети Интернет, объект Н-2 УИТ и С...
    592440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213701
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 2 Оборудование для системы охранного телевидения
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588939
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Редукцион № ГП213700
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х Лотах: Лот № 1 Оборудование для системы контроля и управления доступом
    Открытый редукцион №ОР22-01-01 Поставка оборудования для Комплексной системы безопасности для...
    588933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225767
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    Приобретение расходных материалов (Zebra)
    592285
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений № ГП225755
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    Приобретение расходных материалов (Rutoken)
    592253
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП124674
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    Проведение технического сопровождения программного комплекса «Гранд-Смета».
    575213
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225405
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    Оказание услуг по проведению гидрологических расчетов
    591160
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП225385
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    Оказание услуг по адаптации и сопровождению Справочно-Правовой Системы Консультант Плюс
    591097
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить