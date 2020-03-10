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    Главная / Торги / Поставка эмалей

    Поставка эмалей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941535Дата и время окончания срока приема заявок Поставка эмалейМиассПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941535

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка эмалей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    итогюrar.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    Почтовый адрес

    456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.

    Контактный телефон

    +7 3513 29-81-74

    Факс

    +7 3513 29-82-22

    Адрес электронной почты

    mtsmmz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скачкова Юлия Даниловна

    Место рассмотрения предложений

    Миасс

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка эмалей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941535Подведение итогов не позднее Поставка эмалейМиасс

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка эмалей

    Начальная цена

    39 590,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    456320, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г МИАСС, Ш ТУРГОЯКСКОЕ, 1,

    456320, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе 1.

    Классификатор ОКПД2

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    Документация лота

    документация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594546/name/5e67303a57c262.51337957

    10.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик"

    Кол-во: 2.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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