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    Главная / Торги / Смеси асфальтобетонные горячие Мелкозернистые тип В марка 2, МВ2

    Смеси асфальтобетонные горячие Мелкозернистые тип В марка 2, МВ2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003053Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Приложению № 2.1МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Смеси асфальтобетонные горячие Мелкозернистые тип В марка 2, МВ2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003053_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Юридический адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 991 30-08338

    Факс

    Адрес электронной почты

    y.bashun@arks-eng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Башун Ян Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно Приложению № 2.1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003053Дата и время окончания срока приема заявок Согласно Приложению № 2.1Москва

    Подведение итогов не позднее

    04.03.2020 12:0004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003053Подведение итогов не позднее Согласно Приложению № 2.1Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003053Подведение итогов не позднее Согласно Приложению № 2.1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно Приложению № 2.1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Приложению № 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 2.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 2.1

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС ИНЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ИНЖ

    Адрес местонахождения

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1,

    123458, Г МОСКВА, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, ДОМ 10, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    23.99.13.110

    Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация (Информационная карта)

    02.03.2020

    Памятка ЭТП ГПБ

    02.03.2020

    Приложение № 1 - ГЛБ

    02.03.2020

    Приложение № 2 - Договор поставки рамка

    02.03.2020

    Приложение № 2.1 _ Форма КП

    02.03.2020

    Приложение № 3 - Формы

    02.03.2020

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    02.03.2020

    Приложение № 5А - ОСНОВНЫЕ КВАЛИФ.КРИТЕРИИ

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/591718/name/5e5fb2d950b686.19578905

    04.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеси асфальтобетонные горячие Мелкозернистые тип В марка 2, МВ2"

    Кол-во: 205

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