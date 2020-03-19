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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по объекту газоснабжения

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту газоснабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943924Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008943924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05/2020

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту газоснабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    02.03.2020 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект(ч.1)

    Сметы

    проект(ч.2)

    Шаблон договора

    Сводный сметный расчет

    5.2 К Извещение

    Техническое задание

    5.3. К Документация

    Технические условия к проекту

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Юридический адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Почтовый адрес

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943924Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 12:00GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943924Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.03.202023.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008943924Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Подведение итогов не позднее

    23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943924Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.03.202023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943924Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск

    Начальная цена

    57 240 235,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о проведении закупки и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усинск, Республики КомиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены договора – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Заказчик может, но не обязан оплатить Подрядчику аванс на выполнение работ по каждому объекту капитального строительства в размере до 30 % суммы, указанной в Сводном сметном расчете (Приложение № 1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заказчиком производится окончательный расчет за весь объем выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета, представления отчета об устранении нарушений и замечаний (при из наличии), выявленных в ходе проведения работ, выданных представителями технического надзора Заказчика; передачи Заказчику комплекта исполнительной документации; а также получения Заказчиком счёта-фактуры. Срок выполнения работ является критерием: - минимальный 90 календарных дней с даты подписания договора подряда, - максимальный 120 календарных дней с даты подписания договора подряда.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗРЕМОНТ
    Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ

    Адрес местонахождения

    167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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