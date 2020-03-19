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Номер извещения
32008943924
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту газоснабжения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
02.03.2020 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Почтовый адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
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Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
Закупки и тендеры
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Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 12:00 GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943924Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 12:00GMT +319.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008943924Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.03.202023.03.2020 14:0023.03.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008943924Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
Подведение итогов не позднее
23.03.2020 15:0023.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943924Подведение итогов не позднее Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР по объекту газоснабжения в г. Усинск
Начальная цена
57 240 235,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о проведении закупки и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усинск, Республики КомиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗРЕМОНТ
Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ
Адрес местонахождения
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
42.21.1
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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