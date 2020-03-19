Выполнение строительно-монтажных работ по объекту газоснабжения

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены договора – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Заказчик может, но не обязан оплатить Подрядчику аванс на выполнение работ по каждому объекту капитального строительства в размере до 30 % суммы, указанной в Сводном сметном расчете (Приложение № 1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора на основании выставленного Подрядчиком счета, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заказчиком производится окончательный расчет за весь объем выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного Подрядчиком счета, представления отчета об устранении нарушений и замечаний (при из наличии), выявленных в ходе проведения работ, выданных представителями технического надзора Заказчика; передачи Заказчику комплекта исполнительной документации; а также получения Заказчиком счёта-фактуры. Срок выполнения работ является критерием: - минимальный 90 календарных дней с даты подписания договора подряда, - максимальный 120 календарных дней с даты подписания договора подряда.