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    Главная / Торги / Кабель ОИ 551.2

    Кабель ОИ 551.2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003049Дата и время окончания срока приема заявок кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабель ОИ 551.2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ziganshin.ar@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зиганшин Артём Рамилевич

    Место рассмотрения предложений

    город Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 06:00 GMT +310.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003049Дата и время окончания срока приема заявок кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород Уфа

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 02:0031.03.2020 02:0031.03.2020 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003049Подведение итогов не позднее кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород Уфа

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 02:0031.03.2020 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003049Подведение итогов не позднее кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты 60-90 дн. срок поставки не более 30 дн.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    27.3

    Кабели и арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х16мк(N.PE)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "ВВГнг(А)-LS 4х1.5 (N) - 0.66"

    Кол-во: 42

    "Позиция 3"

    "ВВГнг(А)-LS 2х1.5"

    Кол-во: 41

    "Позиция 4"

    "ВВГнг(А)-LS 3х2.5"

    Кол-во: 231

    "Позиция 5"

    "ВВГнг(А)-ХЛ 5х25 (N.PE)-0.66"

    Кол-во: 650

    "Позиция 6"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х2,5"

    Кол-во: 470

    "Позиция 7"

    "ВВГнг(А)-ХЛ 5х10 (N.РЕ)-0.66"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "ВВГнг(А)-ХЛ 5х16 (N,PE)-0,66"

    Кол-во: 1455

    "Позиция 9"

    "ВВГнг(А)-LS-ХЛ 2х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "ВВГнг(А)-LS 3х4,0 ТУ 16"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Провод ПуГВ 1х4 З-Ж"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ВВГнг(А)-ХЛ, 5х150 (N, РЕ)"

    Кол-во: 2250

    "Позиция 13"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х120 (N,PE)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 14"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 3х2,5"

    Кол-во: 2055

    "Позиция 15"

    "ВВГнг(А)-ХЛ, 5х240, (N, РЕ), 1 кВ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 4х2,5"

    Кол-во: 180

    "Позиция 17"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 5х4"

    Кол-во: 240

    "Позиция 18"

    "Кабель МКЭШВнг(А)-ХЛ 2х2х1,0"

    Кол-во: 200

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