www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель ОИ 551.2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13
Факс
{}
Адрес электронной почты
ziganshin.ar@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зиганшин Артём Рамилевич
Место рассмотрения предложений
город Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 06:00 GMT +310.03.2020 06:0010.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003049Дата и время окончания срока приема заявок кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород Уфа
Подведение итогов не позднее
31.03.2020 02:0031.03.2020 02:0031.03.2020 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003049Подведение итогов не позднее кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателягород Уфа
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель для ОИ 551.2 после проведения тендера заключение договора с ООО НПП "ОЗНА-Инжиниринг" по форме Покупателя
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Уфа, ул. Гвардейская, д. 55АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24
Кол-во: 42
Кол-во: 41
Кол-во: 231
Кол-во: 650
Кол-во: 470
Кол-во: 160
Кол-во: 1455
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 2250
Кол-во: 280
Кол-во: 2055
Кол-во: 100
Кол-во: 180
Кол-во: 240
Кол-во: 200
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.