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    Главная / Торги / «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003050Дата и время окончания срока приема заявок «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮК2-20-013

    Наименование закупки

    «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 09:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Дефектная ведомость ТР 834В ДВС тормоза

    Дефектная ведомость ТР 988F ГТР насос

    Техническое задание

    Дефектная ведомость ТР агрегатов D9R ДВС БП

    Дефектная ведомость ТР D10T насос мотор

    Дефектная ведомость ТР 834G рем КПП ГТР

    Дефектная ведомость ТР 988H ДВС насос

    Дефектная ведомость ТР 988G ГТР БП

    Дефектная ведомость ТР бульдозер САТ D6R

    Дефектная ведомость ТР бульдозер САТ D7R

    Дефектная ведомость ТР погрузчик САТ 980

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-32-21

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    ovchinnikovasi@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Софья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 10:00 GMT +313.03.2020 10:0013.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003050Дата и время окончания срока приема заявок «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    12.05.2020 10:0012.05.2020 10:0012.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003050Подведение итогов не позднее «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.05.202012.05.2020 10:0012.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003050Подведение итогов не позднее «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Диагностика, текущие и аварийные ремонты оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    «Диагностики, текущих и аварийных ремонтов оборудования производства компании CATERPILLAR»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по открытой добыче угляРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    33.17.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт агрегатов бульдозера D9R WDM Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Текущий ремонт бульдозера D10T RJG Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Текущий ремонт агрегатов бульдозера 834G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Текущий ремонт агрегатов погрузчика 988Н Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Текущий ремонт агрегатов бульдозера 834В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Текущий ремонт агрегатов погрузчика 988F Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Текущий ремонт агрегатов погрузчика 988G Caterpillar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Текущий ремонт агрегатов бульдозера САТ D6R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Текущий ремонт агрегатов бульдозера САТ D7R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Текущий ремонт агрегатов колесного погрузчика САТ 980G"

    Кол-во: 1

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