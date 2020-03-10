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    Главная / Торги / Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003088Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003088

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    02.03.2020 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    приложение

    приложение

    документация по закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-86

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    vmelnikov@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельников Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003088Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 11:0020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003088Подведение итогов не позднее Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003088Подведение итогов не позднее Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Аналоги не рассматриваются!

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Грузополучателя, доставка до склада Грузополучателя за счет Поставщика .
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    28.14.11.122

    Регуляторы давления, регуляторы температуры, регуляторы уровня и другие регуляторы

    27.11.50.120

    Преобразователи электрические статические

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.43.120

    Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик давления Метран-150 CD2(0…63)кПа 2 2 1 1 L4 A M5 S5 2 SC PC LT ML ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок клапанный МЕТРАН - 0104 М W 3 2 C1 DO 2 L4 ТУ 3742-057-51453097-2009"

    Кол-во: 2

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