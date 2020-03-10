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Номер извещения
ГП003088
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-22-86
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
vmelnikov@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельников Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 09:30 GMT +310.03.2020 09:3010.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003088Дата и время окончания срока приема заявок Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 11:0020.04.2020 11:0020.04.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003088Подведение итогов не позднее Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка датчиков давления МЕТРАН для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заявка подается на весь закупаемый объем! Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов. Аналоги не рассматриваются!
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
26.51.52.130
28.14.11.122
27.11.50.120
26.51.70.190
26.51.43.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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