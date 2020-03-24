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Номер извещения
ГП003065
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 10:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 770-62-31
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Oleg.Dmitriev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Дмитриев Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 12:00 GMT +324.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003065Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003065Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Подведение итогов не позднее
04.06.2020 12:0004.06.2020 12:0004.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003065Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202004.06.2020 12:0004.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003065Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, цех № 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
33.12.15.000
Документация лота
Кол-во:
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