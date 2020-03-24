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    Главная / Торги / Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003065Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003065

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 770-62-31

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Oleg.Dmitriev@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.03.2020 12:00 GMT +324.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003065Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.03.2020 12:0024.03.2020 12:0024.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003065Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2020 12:0004.06.2020 12:0004.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003065Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202004.06.2020 12:0004.06.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003065Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданиемКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н, цех № 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ на основании Акта выполненных работ ф. КС2
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    33.12.15.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/680594/name/5f0412c1672a40.27269710

    07.07.2020

    Протокол ценообразования

    15.05.2020

    Техническое задание по ремнту электрооборудования

    15.05.2020

    Требования к участникам процедуры

    15.05.2020

    Техническое задание по ремонту механияечкой части ЭМК

    15.05.2020

    Ведомость дефектов по механической части ЭМК

    15.05.2020

    Ведомость дефектов по электрооборудованию

    15.05.2020

    Перечень ТМЦ по мех. части

    15.05.2020

    Перечень ТМЦ по электрооборудованию

    15.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт электромостового крана грузоподъёмностью 50/10 т, инв № 15289, регистрационный № 41872 цех 20 в соответствии с Техническим заданием"

    Кол-во:

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