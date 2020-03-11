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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003045
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка блока PCU20 6FC5210-0DF00-0AA2
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
02.03.2020 09:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блока PCU20 6FC5210-0DF00-0AA2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 10:00 GMT +311.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка блока PCU20 6FC5210-0DF00-0AA2121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 10:0011.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003045Дата и время вскрытия заявок Поставка блока PCU20 6FC5210-0DF00-0AA2121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блока PCU20 6FC5210-0DF00-0AA2
Начальная цена
4 797,28
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно разделу 8 «Проект договора», разделу 9 «Требования к продукции (предмету закупки)»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
26.12.10.000
26.12
Документация лота
Кол-во: 1
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