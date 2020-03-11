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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа

    Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 15:0011.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941245Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941245

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_81.doc

    ЗД_ЗК_СМП_81.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 216-13-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    D.Kovalenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваленко Д.В. Не указано

    Место рассмотрения предложений

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 23:0008.04.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941245Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа

    Начальная цена

    386 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    62.01.12.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для сетей и систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/610755/name/5e79b40b31b0c8.28895606

    24.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и наладка программного обеспечения автоматизированной системы диспетчерского управления оборудования кондиционирования и вентиляции Аэропорт Анапа"

    Кол-во:

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