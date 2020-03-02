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    Главная / Торги / R_723_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    R_723_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008943215Дата и время окончания срока приема заявок ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008943215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_723_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 429-04-04 доб. 220

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    ozp@gpnof.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Валенская Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >

    Начальная цена

    65 652,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    17.22.12.130

    Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подгузники-трусы Сени Актив Нормал Медиум впитывающие р.2 №30 SE-096-ME30-RU0"

    Кол-во: 60

    Лот 2

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >

    Начальная цена

    459 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка д/скальпеля малая 120мм №1 Р-75п"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Инструмент хир. офтальм. Вискоджект д/имплантации ИОЛ разрез 2,5мм №1"

    Кол-во: 500

    Лот 3

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >

    Начальная цена

    103 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.120

    Шовные материалы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 40см р.2 метрич.5 круч. б/иглы №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Материал хир. шовный МедКапрон стер. нить 10м, р.3 метрич.6 б/иглы №1"

    Кол-во: 1000

    Лот 4

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >

    Начальная цена

    123 513,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет бумажный самозапечат. DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации плоский 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Грелка резиновая Меридиан 1,0л №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Бумага крепированная DGM Steriguard д/паровой и газовой стерилизации стандартная зеленая 1200*1200мм №100"

    Кол-во: 20

    Лот 5

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >

    Начальная цена

    2 885 415,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тест-полоски д/анализатора Рефлотрон д/опред. альфа-амилазы №15"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/иммунофер. определения АКТГ 100 опр. №1 03255751190"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Набор контролей 2*6*12мл д/анализатора Cobas c 111 №1 04537211001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/опред. HCG STAT ELECSYS 100 тестов №1 03300811190"

    Кол-во: 7

    Лот 6

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >

    Начальная цена

    343 806,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт стомат. ортодонтич. Vektor420 mini расширяющий прямой 5,5мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Имплант стоматологический Имплантиум 3,8мм дл. 10мм №1 MF FX3810"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Имплантат стомат. Implantem IMPRO с внутр. шестигр. винтовой d 4мм дл.10мм №1 IM-4010"

    Кол-во: 10

    Лот 7

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >

    Начальная цена

    986 785,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краситель флуоресцентный Stromatolyser-4DS 42мл д/анализатора гематологич. №1 06908110001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Реагент лизирующий STROMATOLYSER-FB 5л д/анализатора гематологич. №1 06907326001"

    Кол-во: 20

    Лот 8

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >

    Начальная цена

    141 180,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контур дых. реверс. Flextube 1,6м №1 2000100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Трубка трахеостомическая армированная с манжетой тип Мерфи ID 8.0 №1 37-8010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Трубка эндотрахеальная Enspiromed с манжетой тип Мерфи ОП стер. ID 6.5 №1"

    Кол-во: 50

    Лот 9

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >

    Начальная цена

    818 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт д/остеосинтеза Остеостаб кортикальный с конич. резьбой д.3,5мм дл.20мм №1 85.03.20-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Фиксатор анкерный TwinFix Ultra PK д/артроскопич. операций с двумя нитями 4,5мм №1 72202595"

    Кол-во: 40

    Лот 10

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >

    Начальная цена

    4 318 740,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.11.110

    Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская мед. Agfa CEA RP new синечувств. 18*24 №100 EC84A, XCCEW"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Пленка рентгеновская мед. Trimax TXB Laser Imaging Film 25см/30см №125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Пленка рентгеновская мед. CEA OGX зеленочувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 50

    Лот 11

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >

    Начальная цена

    4 448 996,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.120

    Инструменты и приспособления офтальмологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протектор роговицы Supreme 2мл вискоэластичный 2% №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Материал д/восстановления роговицы по ТУ 9398-001-59781429-2012 №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Раствор офтальмологич. Вискот 0,5мл вискоэластичный шпр.-тюб. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Раствор офтальмологич. BSS 500мл сбалансир. солевой ирригац. фл. пластик. №1 581729"

    Кол-во: 200

    Лот 12

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >

    Начальная цена

    4 042 597,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.120

    Инструменты и приспособления офтальмологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/витректомии и факоэмульсификации 6 предм. 25Ga №1 8065752450"

    Кол-во: 17

    "Позиция 2"

    "Набор д/факоэмульсификации 6 предм. №1 8065751155"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Набор д/введения вязких жидкостей 6 предм. №1 8065750957"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Набор трубок д/офтальм. установки INFINITI Vision System д/ирригации-аспирации 0,9мм 6шт. №1 8065750517"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Рукоятка ультразвуковая д/офтальм. установки INFINITI Vision System №1 8065750469"

    Кол-во: 3

    Лот 13

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >

    Начальная цена

    262 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микрокрючок хир. OPHTHACMIC №1 ОЕ 001.08"

    Кол-во: 45

    "Позиция 2"

    "Тонометр внутриглазного давления ТГД-01 по Маклакову №1"

    Кол-во: 40

    Лот 14

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >

    Начальная цена

    314 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Игла фистульная артериовенозная серии FN G16 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Картридж мед. Bio Cart G д/гемодиализа 750г бикарбонатный №1"

    Кол-во: 500

    Лот 15

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >

    Начальная цена

    582 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.121

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод с атравматической иглой д/временной кардиостимуляции стер. 0,65м №20 HRT-17Ш"

    Кол-во: 50

    Лот 16

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >

    Начальная цена

    229 080,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель соединительный д/аппарата УЗТ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Манжета на плечо д/тонометра CS Medica тип S 24-42см №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Пульсоксиметр напалечный серии MD300C №1"

    Кол-во: 60

    Лот 17

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >

    Начальная цена

    94 710,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.111

    Препараты стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спрей окклюзионный O-SPRAY 75мл зеленый д/зуботехнических лабораторий №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Нить ретракционная Gingi-Pak с хлористым алюминием синяя р.1 274см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Шина на зубы ленточная 134мм №20"

    Кол-во: 60

    Лот 18

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >

    Начальная цена

    939 224,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канюля аспирационная Мини-Спайк д/забора медикаментов с антибактериальным воздушным фильтром 0,2мкм №1 4550536"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Коннектор д/безыгольного соединения Сейффлоу безлатексный №1 409100Н"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 3"

    "Игла д/порта Сурекан изогнутая ОП стер. G19 /20мм №50 4439430"

    Кол-во: 4

    Лот 19

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >

    Начальная цена

    2 002 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.13.130

    Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нож д/пневматической передней витректомии без ирригационной линии 20 калибра №1 MVS3201"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Пинцет биполярный д/системы офтальмолог. Миллениум прямой №1 D8200"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "Троакар офтальмологический в сборе нож и канюля с клапаном G23 №1 BL5281"

    Кол-во: 84

    Лот 20

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >

    Начальная цена

    332 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.129

    Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клинок д/ларингоскопа Aerotube Макинтош однораз. р.4 №1 HLK01-SM4"

    Кол-во: 140

    "Позиция 2"

    "Клинок д/ларингоскопа тип Макинтош пластик ОП стер. р.4 №1 7044000"

    Кол-во: 500

    Лот 21

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >

    Начальная цена

    215 704,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.132

    Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска защитная лицевая мед. трехслойная на резинках с фиксатором голуб №50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода 13см*18см №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Покрытие на оперируемого больного НОВИСЕТ ОП стер. офтальмологическое с мешком 70см*110см №1 6400"

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Простыня мед. ИНКО-САН ОП стер. смс пл.42гр/м² 140см/210см №1 2150210К1-Б"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Салфетка антисептическая спиртовая из нетканого материала стер. 70% этиловый спирт 60мм/100мм №400"

    Кол-во: 500

    Лот 22

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >

    Начальная цена

    140 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антитела АФЦ д/цитометрии проточной д/антигена дифференцировки CD22 t 2-8С 100 опр. №1 333145"

    Кол-во: 4

    Лот 23

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >

    Начальная цена

    5 961 184,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/опред. гликозилированого гемоглобина D-10 400 опр. №1 2200101"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Среда питательная агар кровяной основа 500г №1 64524"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Среда питательная агар кровяной с налидиксовой кислотой 500г №1 64534"

    Кол-во: 4

    Лот 24

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >

    Начальная цена

    3 117 529,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/опред. ревматоидного фактора 50мл №1 31922"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов α-Amylase-direc 150мл д/анализатора биохимич. д/опред. альфа-амилазы фл. №1 11550"

    Кол-во: 180

    "Позиция 3"

    "Набор калибраторов антистрептолизина стандарт 1*1мл №1 31119"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/биохим. исследований контр.сыворотка белка ур.2 3*1мл №1 31212"

    Кол-во: 10

    Лот 25

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >

    Начальная цена

    522 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Барьер+ 1л №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Контисепт 1л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Оксилосепт 1л №1"

    Кол-во: 500

    Лот 26

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >

    Начальная цена

    2 825 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель д/нейтральных электродов д/аппарата электрохир. ARC многораз. №1 385-050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Электрод нейтральный д/аппарата электрохир. ARC №1 242-003"

    Кол-во: 200

    Лот 27

    ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >

    Начальная цена

    488 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.190

    Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протез кровеносного сосуда Gore-Tex линейный тонкостенный растягивающийся 3мм*15см №1 ST03015A"

    Кол-во: 5

    Лот 28

    ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >

    Начальная цена

    11 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разбавитель 50мл д/анализатора AutoDELFIA №1 4021-0010"

    Кол-во: 200

    Лот 29

    ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >

    Начальная цена

    100 275,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент стомат. Про-Эндо Н-Файл эндодонтический р.40 дл.31мм №6"

    Кол-во: 100

    Лот 30

    ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >

    Начальная цена

    80 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал-гель ИАЛ-Систем д/внутрикожной имплантации в пластик.однораз.шприце емкостью 1,1мл №1"

    Кол-во: 10

    Лот 31

    ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >

    Начальная цена

    1 887 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер полимерный 100мл д/биолог. материалов ОП стер. с крышкой №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Контейнер полимерный сдвоенный CPDA-1 450/400 д/хранения крови и компонентов крови с антикоагулянтом №1 DC-450A400"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 3"

    "Контейнер полимерный д/крови и ее компонентов стер. ОП КПК1 300 №1"

    Кол-во: 100

    Лот 32

    ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >

    Начальная цена

    189 912,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.160

    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство перевязочное гемостатическое Гемостоп стер. 50г №1"

    Кол-во: 200

    Лот 33

    ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >

    Начальная цена

    118 070,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор стомат. РосБел с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1 314.010.866.016"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Материал стомат. Нанофлюор фтористый лак 5мл + растворитель 5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лента стомат. Армосплинт шинирующая стекловолокно 0,25*3*125мм №1"

    Кол-во: 100

    Лот 34

    ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >

    Начальная цена

    94 335,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    14.19.32.120

    Одежда из нетканых материалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект белья хир. Волга Медикал КБХ №2,ОП,нестер. простыня с перфор. 45*60см 100 шт. №1 ПР.Р1-45-60-40СЛ-100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Халат хир. Волга Медикал ОП стер. сммс пл.25гр/м² ворот на завязках рукав на резинке р.56-58 дл.110см №1 Х-11.58.25с"

    Кол-во: 100

    Лот 35

    ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >

    Начальная цена

    840 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-Kell супер №1 К1.05"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов Антисыворотка 1мл против белков сыворотки крови кошки фл. №1"

    Кол-во: 257

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов Антисыворотка 1мл против белков сыворотки крови собаки фл. №1"

    Кол-во: 10

    Лот 36

    ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >

    Начальная цена

    184 987,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ланцет Safety Lancet Mini д/забора крови ОП стер. G28/глубина прокола 1,6мм №200 85.1015"

    Кол-во: 100

    Лот 37

    ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >

    Начальная цена

    97 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.121

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ для Schiller AT-10 210мм*140мм*250л №1 782716"

    Кол-во: 200

    Лот 38

    ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >

    Начальная цена

    774 790,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка цилиндрическая круглод. 5мл 12*75 №1 11005634"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная Вакуэт 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. 11мм/40мм №50 450530"

    Кол-во: 50

    Лот 39

    ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >

    Начальная цена

    377 050,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разбавитель изотонич. Дилюент ПЕНТ 20л д/анализатора гематологич. фл. №1 DI080 ДДС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Раствор промывающий Хемаренз ПЕНТ 1л д/гематологических исслед. №1 RE080 ДДС"

    Кол-во: 100

    Лот 40

    ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >

    Начальная цена

    102 675,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор стомат. ТВС д/прямого наконечника №1 РМ 23R/016"

    Кол-во: 15

    Лот 41

    ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >

    Начальная цена

    268 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал стомат. слепочный Tray Adhesive 10мл д/слепочных ложек адгезивный д/А-силиконов №1 909394"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Материал стомат. слепочный Силагум-Лайт 50 мл №2 909713"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Материал стомат. слепочный Силагум-Пати Стандарт 262 мл база №2 909018"

    Кол-во: 30

    Лот 42

    ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >

    Начальная цена

    90 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага артикуляционная синяя 100мкм №50 ВК57"

    Кол-во: 150

    Лот 43

    ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >

    Начальная цена

    1 561 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.190

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина д/остеосинтеза компрессионная с угл. стабильностью д.3,5мм дл.105мм на 8отв. №1 47-4936-008-07"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Винт д/остеосинтеза блокирующий, периартикулярный д.3,5мм дл.14мм №1 K00-2359-014-35"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная с угл. стабильностью д.3,5мм дл.105мм на 8отв. №1 47-4936-008-13"

    Кол-во: 10

    Лот 44

    ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >

    Начальная цена

    214 205,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.133

    Бинты эластичные медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт мед. эластичный компресс. Интекс Клинса средней растяжимости с застежкой 10см*5м №1"

    Кол-во: 500

    Лот 45

    ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >

    Начальная цена

    2 033 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент электрохир. Force FX электрод-скальпель №50 E1450-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Контур дых. д/взрослых ПВХ 180см №1 5094000"

    Кол-во: 200

    Лот 46

    ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >

    Начальная цена

    75 033,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.110

    Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор д/многошаговой нефростомии катет.балонный.силикон., пункц.игла,проводн.Шуллера,диляторы прост.и с разд.обол. Ch/Fr 10, баллон 5мл №1 RSA210"

    Кол-во: 20

    Лот 47

    ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >

    Начальная цена

    1 885 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Дезитабс таблетка 3,3г №320"

    Кол-во: 700

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Стерихэнд 0,1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Дезиптол 1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 400

    Лот 48

    ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >

    Начальная цена

    236 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Милис-Форте 0,5л №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Милис-Форте 1л №1"

    Кол-во: 800

    Лот 49

    ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >

    Начальная цена

    459 082,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.120

    Шовные материалы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный ПГА стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 17мм 1/2 №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 2"

    "Эндопротез-сетка Урослинг стер. полипропилен.-поливинилфторид с петлей 30*1,1см толщ. 0,4мм №1"

    Кол-во: 20

    Лот 50

    ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >

    Начальная цена

    754 080,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каналонаполнитель Lentulo 25мм №4 004"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Инструмент стомат. Maillefer K-Файл эндодонтический р.35 дл.25мм №6"

    Кол-во: 100

    Лот 51

    ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >

    Начальная цена

    918 647,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/анализатора EasyRA д/промывки пробозаборника и ISE-блока №1 10660RA"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Электрод референсный д/EasyRA и HUMASTAR 600 №1 5204"

    Кол-во: 10

    Лот 52

    ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >

    Начальная цена

    107 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Палочка лабораторная пластик ОП 120мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Планшет д/определения групп крови ОП 12 лунок №1"

    Кол-во: 3000

    Лот 53

    ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >

    Начальная цена

    97 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зонд силиконовый ЗТДС д/декомпрессии ЖКТ одноканал. р.27 дл.3000мм №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Трубка мед. силиконовая ТСМ одноканальная нестер. 7мм/10мм дл.40м №1"

    Кол-во: 600

    Лот 54

    ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >

    Начальная цена

    297 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.190

    Протезы органов человека, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Протез 460мл молочной железы Becker 35 с оболочкой Siltex когезив II №1 324-1405"

    Кол-во: 2

    Лот 55

    ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >

    Начальная цена

    140 156,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный 2мл к шигеллам-Зоне д/РПГА №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Набор реагентов Комплемент сухой 1мл амп. t 2-8C №10"

    Кол-во: 40

    Лот 56

    ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >

    Начальная цена

    78 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.120

    Шовные материалы

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Капрон нестер. нить 80м р.3-4 метрич. 6 кручен. катушка №16"

    Кол-во: 130

    Лот 57

    ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >

    Начальная цена

    155 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
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    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.24.160

    Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт с мирамистином ОП стер. 10см/20см №25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт с протарголом ОП стер. 8см/10см №25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 3"

    "Лейкопластырь бактерицидный ДокаПласт с мирамистином д/фиксации катетеров с разрезом ОП стер. 5см/7см №50"

    Кол-во: 200

    Лот 58

    ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >

    Начальная цена

    152 950,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор стомат. Prima Classic твердосплавный шаровидный тип RA5 №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Бор стомат. Prima Dental Group Classic алмазный BR-31 №1 801-018C"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Бор стомат. Prima Dental Group Classic алмазный SF-21 №1 836-014М"

    Кол-во: 60

    Лот 59

    ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >

    Начальная цена

    2 591 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство вакуумное с поршнем S-Monovette 4,9мл с активатором свертывания ОП стер. 13мм/90мм №1 04.1934.001"

    Кол-во: 100000

    "Позиция 2"

    "Устройство вакуумное с поршнем S-Monovette 9мл с активатором свертывания ОП стер. 16мм/92мм №1 02.1063.001"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 3"

    "Игла трубчатая S-Monovette ОП стер. G21*0,80мм*38мм №100 85.1162"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Устройство д/исследований проб крови Multivette 600мкл с литий-гепарином ОП стер. №100 15.1673"

    Кол-во: 50

    Лот 60

    ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >

    Начальная цена

    532 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.22.127

    Шины и прочие приспособления для лечения переломов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гвоздь д/остеосинтеза Y-гамма интрамедулярный правый Тип 2 удлиненный д.11мм дл.360мм №1 46169362E"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Гвоздь д/остеосинтеза гамма тип 3 интрамедулярный д.11мм дл.200мм №1 46169200E"

    Кол-во: 20

    Лот 61

    ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >

    Начальная цена

    802 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.20.14.000

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дез. средство Глория 0,5л №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Дез. средство Глория 1л №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "Дез. средство Русь-хлор 1кг №1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 4"

    "Дез. средство Фарм-Септ 0,5л №1"

    Кол-во: 400

    Лот 62

    ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >

    Начальная цена

    154 456,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор тест-полосок иммун. ИХА-6-МУЛЬТИ-ФАКТОР д/выявл. наркот. в моче д/анализатора АМ-2100 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Набор тест-полосок ИХА-Бензодиазепин-фактор д/выявл. наркот. в моче №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Тест-полоска иммунохроматогр. ИХА-Амфетамин-фактор д/выявл. наркот. в моче №1"

    Кол-во: 200

    Лот 63

    ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >

    Начальная цена

    177 143,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.140

    Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Среда питательная №2 ГРМ-САБУРО д/выращивания грибов 250г №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Среда питательная д/накопления холерного вибриона сух. 250г Пептон основной сух. №1"

    Кол-во: 100

    Лот 64

    ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >

    Начальная цена

    397 226,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.21.122

    Аппараты дыхательные реанимационные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Камера увлажнения детская 22мм №10 MR225X"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кабель гибкого нагревателя д/увлажнителя MR850 №1 900MR805"

    Кол-во: 7

    Лот 65

    ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >

    Начальная цена

    3 346 011,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect д/опред. антител к Анти-Hbe 100 опр. №1 6C3425"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Трубка перистальтического насоса д/анализатора гематологич. CELL-DYN Ruby №1 91484-01-Е"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов д/анализатора Architect i1000/i2000sr разбавитель HBsAg кач-ный подтвер. №1 2G2340"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов д/анализатора Architecti д/опред. Т3 свободного 500 опр. №1 7К6335"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Реагент разбавляющий-фокусирующий 20л д/анализатора CELL-DYN Ruby №1 3H7901"

    Кол-во: 40

    Лот 66

    ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >

    Начальная цена

    277 915,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов ТРИГЛИЦЕРИДЫ-UTS 100мл д/анализатора д/опред. триглицеридов фл. №1 ТГ-09-006-100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Пробирка вакуумная UNIVAC 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100 1375.4.0.К3"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная UNIVAC 5мл с активатором свертывания кремнезем/гель ОП стер. 13мм/100мм №100 13100.5.0.АКГ"

    Кол-во: 10

    Лот 67

    ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >

    Начальная цена

    148 086,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фреза хир. твердосплав. р.015 дл.11,0 №1 Р151-015 FGXXL"

    Кол-во: 96

    "Позиция 2"

    "Фреза хир. твердосплав. р.016 дл.11,0 №1 Н269-016 FGXXL"

    Кол-во: 10

    Лот 68

    ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >

    Начальная цена

    9 373 843,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эндошприц эвакуатор по ELLIK с замком №1 27224"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Эндоигла Вереша д/пневмоперитонеума с пружинным тупым стилетом с LUER 15см №1 26120 JLL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Оптика Hopkins д/эндоскопич. инструментов жесткая со стеклянными линзами д.4,0мм дл.30см №1 27005BA"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Чехол д/видеокамеры свернутый стер. ОП 13*242см №40 040112-40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Щипцы тип Hartmann 800мм №1 221100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Бор эндоскопич. Karl Storz алмазный прямой 0,8мм №1 262008"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Щипцы д/эндоскопии CLICKLINE захватывающие, ротационные изогн. 5мм/36см №1 33352CC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Электрод Karl Storz коагуляц. тип шарик СН 24 №1 27050NK"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Фильтр газовый Karl Storz д/инсуффляционых приборов ОП стер. №25 031122-25"

    Кол-во: 9

    Лот 69

    ЛОТ №69 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №69 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №69 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >

    Начальная цена

    126 382,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор гинекологич. ОП стер. Ева цитощетка зерк. прозр. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "Очки защитные открытые №1 1S-12.4.230.1SF"

    Кол-во: 10

    Лот 70

    ЛОТ №70 < Медицинские изделия и Субстанции не ЛС_1 >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.04.202021.04.2020 09:0021.04.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008943215Подведение итогов не позднее ЛОТ №70 < Медицинские изделия и Субстанции не ЛС_1 >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЛОТ №70 < Медицинские изделия и Субстанции не ЛС_1 >

    Начальная цена

    220 001,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.199

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метиленовый синий насыщ. р-р 100мл фл. пластик. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Среда питательная 0,2л Мясо-пептонный агар д/культивирования микроорганизмов №1"

    Кол-во: 500

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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