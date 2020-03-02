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Номер извещения
32008943215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
R_723_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
Почтовый адрес
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
Контактный телефон
+7 831 429-04-04 доб. 220
Факс
+7 831 429-07-03
Адрес электронной почты
ozp@gpnof.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валенская Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №1 < Медицинские изделия_1 >
Начальная цена
65 652,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
17.22.12.130
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №2 < Медицинские изделия_2 >
Начальная цена
459 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 500
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №3 < Медицинские изделия_3 >
Начальная цена
103 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 1000
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №4 < Медицинские изделия_4 >
Начальная цена
123 513,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 20
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №5 < Медицинские изделия_5 >
Начальная цена
2 885 415,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 7
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №6 < Медицинские изделия_6 >
Начальная цена
343 806,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 10
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №7 < Медицинские изделия_7 >
Начальная цена
986 785,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 20
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №8 < Медицинские изделия_8 >
Начальная цена
141 180,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 50
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №9 < Медицинские изделия_9 >
Начальная цена
818 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 40
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №10 < Медицинские изделия_10 >
Начальная цена
4 318 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.11.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 50
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №11 < Медицинские изделия_11 >
Начальная цена
4 448 996,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 200
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №12 < Медицинские изделия_12 >
Начальная цена
4 042 597,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 3
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №13 < Медицинские изделия_13 >
Начальная цена
262 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 40
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №14 < Медицинские изделия_14 >
Начальная цена
314 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №15 < Медицинские изделия_15 >
Начальная цена
582 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.121
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №16 < Медицинские изделия_16 >
Начальная цена
229 080,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 60
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №17 < Медицинские изделия_17 >
Начальная цена
94 710,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.10.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 60
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №18 < Медицинские изделия_18 >
Начальная цена
939 224,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 6000
Кол-во: 4
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №19 < Медицинские изделия_19 >
Начальная цена
2 002 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.13.130
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 18
Кол-во: 84
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №20 < Медицинские изделия_20 >
Начальная цена
332 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.21.129
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
Кол-во: 500
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №21 < Медицинские изделия_21 >
Начальная цена
215 704,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
14.12.30.132
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 70
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 500
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №22 < Медицинские изделия_22 >
Начальная цена
140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №23 < Медицинские изделия_23 >
Начальная цена
5 961 184,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 4
ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №24 < Медицинские изделия_24 >
Начальная цена
3 117 529,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 180
Кол-во: 50
Кол-во: 10
ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №25 < Медицинские изделия_25 >
Начальная цена
522 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 500
ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №26 < Медицинские изделия_26 >
Начальная цена
2 825 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 200
ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №27 < Медицинские изделия_27 >
Начальная цена
488 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №28 < Медицинские изделия_28 >
Начальная цена
11 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №29 < Медицинские изделия_29 >
Начальная цена
100 275,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №30 < Медицинские изделия_30 >
Начальная цена
80 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №31 < Медицинские изделия_31 >
Начальная цена
1 887 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 4000
Кол-во: 100
ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №32 < Медицинские изделия_32 >
Начальная цена
189 912,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.160
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №33 < Медицинские изделия_33 >
Начальная цена
118 070,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 100
ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №34 < Медицинские изделия_34 >
Начальная цена
94 335,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
14.19.32.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №35 < Медицинские изделия_35 >
Начальная цена
840 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 257
Кол-во: 10
ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №36 < Медицинские изделия_36 >
Начальная цена
184 987,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №37 < Медицинские изделия_37 >
Начальная цена
97 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.121
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №38 < Медицинские изделия_38 >
Начальная цена
774 790,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 50
ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №39 < Медицинские изделия_39 >
Начальная цена
377 050,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 100
ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №40 < Медицинские изделия_40 >
Начальная цена
102 675,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №41 < Медицинские изделия_41 >
Начальная цена
268 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 30
ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №42 < Медицинские изделия_42 >
Начальная цена
90 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №43 < Медицинские изделия_43 >
Начальная цена
1 561 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №44 < Медицинские изделия_44 >
Начальная цена
214 205,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.133
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №45 < Медицинские изделия_45 >
Начальная цена
2 033 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
26.60.12.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 200
ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №46 < Медицинские изделия_46 >
Начальная цена
75 033,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №47 < Медицинские изделия_47 >
Начальная цена
1 885 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 500
Кол-во: 400
ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №48 < Медицинские изделия_48 >
Начальная цена
236 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 800
ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №49 < Медицинские изделия_49 >
Начальная цена
459 082,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 20
ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №50 < Медицинские изделия_50 >
Начальная цена
754 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 100
ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №51 < Медицинские изделия_51 >
Начальная цена
918 647,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 10
ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №52 < Медицинские изделия_52 >
Начальная цена
107 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5000
Кол-во: 3000
ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №53 < Медицинские изделия_53 >
Начальная цена
97 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.50.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 600
ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №54 < Медицинские изделия_54 >
Начальная цена
297 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №55 < Медицинские изделия_55 >
Начальная цена
140 156,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 40
ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №56 < Медицинские изделия_56 >
Начальная цена
78 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.120
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 130
ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №57 < Медицинские изделия_57 >
Начальная цена
155 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.24.160
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 15
Кол-во: 200
ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №58 < Медицинские изделия_58 >
Начальная цена
152 950,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 60
ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №59 < Медицинские изделия_59 >
Начальная цена
2 591 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
22.29.29.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100000
Кол-во: 25000
Кол-во: 500
Кол-во: 50
ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №60 < Медицинские изделия_60 >
Начальная цена
532 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.22.127
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 20
ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №61 < Медицинские изделия_61 >
Начальная цена
802 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.20.14.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 400
ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №62 < Медицинские изделия_62 >
Начальная цена
154 456,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.111
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 200
ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №63 < Медицинские изделия_63 >
Начальная цена
177 143,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.140
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 100
ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №64 < Медицинские изделия_64 >
Начальная цена
397 226,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.21.122
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 7
ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №65 < Медицинские изделия_65 >
Начальная цена
3 346 011,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
21.20.23.110
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 40
ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №66 < Медицинские изделия_66 >
Начальная цена
277 915,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 200
Кол-во: 10
ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №67 < Медицинские изделия_67 >
Начальная цена
148 086,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.11.000
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96
Кол-во: 10
ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №68 < Медицинские изделия_68 >
Начальная цена
9 373 843,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 9
ЛОТ №69 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №69 < Медицинские изделия и Разные товары_1 >
Начальная цена
126 382,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
32.50.13.190
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
ЛОТ №70 < Медицинские изделия и Субстанции не ЛС_1 >
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЛОТ №70 < Медицинские изделия и Субстанции не ЛС_1 >
Начальная цена
220 001,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,
603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А
20.59.52.199
46.46.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 500
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