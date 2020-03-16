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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 09:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПИ_ЗК_СМП_хим._реактивы.docx

    Извещение

    Приложение № 1 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    popova.ea@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003040Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»

    Начальная цена

    63 608,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608096/name/5e7478ce9ce276.58147064

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка химических реактивов для нужд «КБхиммаш им. А.М. Исаева»"

    Кол-во:

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