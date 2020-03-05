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    Главная / Торги / Закупка Металлопроката

    Закупка Металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МеталлопрокатаТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 08:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма Договора

    Задание на поставку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-73

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    DSerouhov@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сероухов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МеталлопрокатаТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    05.03.2020 16:0005.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003039Дата и время вскрытия заявок Поставка МеталлопрокатаТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    13.04.2020 15:0013.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003039Подведение итогов не позднее Поставка МеталлопрокатаТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.04.202013.04.2020 15:0013.04.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003039Подведение итогов не позднее Поставка МеталлопрокатаТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заданием на поставку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с заданием на поставкуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с заданием на поставку
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма Договора

    30.03.2020

    Задание на поставку

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист оцинкованный 0,55мм ст08пс 1250х2500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Сталь листовая 4мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.29

    "Позиция 3"

    "Сталь листовая ст. 09Г2С 6*1500*6000"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 4"

    "Уголок 35х35 4 6м ЗПС 6м"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 5"

    "Уголок 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 6.29

    "Позиция 6"

    "Уголок 25х25 09Г2С"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 7"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-406,ст3пс5"

    Кол-во: 5.09

    "Позиция 8"

    "Сталь листовая 80мм 09Г2С"

    Кол-во: 2.25

    "Позиция 9"

    "Сталь листовая 50 мм 09Г2С"

    Кол-во: 2.32

    "Позиция 10"

    "Сталь листовая 40 мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.48

    "Позиция 11"

    "Сталь листовая 30 мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 12"

    "Лист стальной 25 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89/19903-74"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 13"

    "Лист стальной 16 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89/19903-74"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 14"

    "Сталь листовая 3 мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 15"

    "Сталь листовая 2мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.89

    "Позиция 16"

    "Уголок 63х63 09Г2С"

    Кол-во: 1.95

    "Позиция 17"

    "Уголок 50х50 09Г2С"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 18"

    "Круг 100 немерный сталь 09Г2С"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 19"

    "Круг 130 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89, 2590-2006"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 20"

    "Круг 120 мм 09Г2С ГОСТ 19281-89, 2590-2006"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 21"

    "Круг 20 09Г2С ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 22"

    "Круг 16мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.38

    "Позиция 23"

    "круг 12мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 24"

    "Сталь листовая 100 мм 09Г2С"

    Кол-во: 1.35

    "Позиция 25"

    "Сталь листовая 20мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 26"

    "Уголок 75х75 09Г2С"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 27"

    "Лист ВТ1-0 2х600х1350 ГОСТ 22178-76"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 28"

    "Шестигранник 12мм 09Г2С"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 29"

    "Шестигранник №30 09Г2С ГОСТ 2879-88"

    Кол-во: 0.41

    "Позиция 30"

    "Швеллер 10 ст.09Г2С 12м"

    Кол-во: 0.275

    "Позиция 31"

    "Круг ф 16 мм"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 32"

    "Лист профилированный С-21*1000 (оцинковка) 4,5м*1,051"

    Кол-во: 46

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