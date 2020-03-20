Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104. Участник должен быть из г.Пермь, или иметь в Перми филиал.