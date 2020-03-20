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Номер извещения
ГП003048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка и монтаж системы автоматического газового анализа в рамках проекта "Реконструкция установки по производству реагентов в г.Перми"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
02.03.2020 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Почтовый адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
Контактный телефон
+7 342 294-62-90 доб. 5035
Факс
+7 342 294-62-93
Адрес электронной почты
Proskurnia.O@flek.pnsh.ru
Ф.И.О. контактного лица
Проскурня Олег Иванович
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003048Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь
Дата и время вскрытия заявок
20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003048Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 14:0020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003048Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003048Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104. Участник должен быть из г.Пермь, или иметь в Перми филиал.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, ул. Промышленная, 104Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3
74.90.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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