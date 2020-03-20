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    Главная / Торги / Поставка и монтаж системы автоматического газового анализа в рамках проекта "Реконструкция установки по производству реагентов в г.Перми"

    Поставка и монтаж системы автоматического газового анализа в рамках проекта "Реконструкция установки по производству реагентов в г.Перми"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003048Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003048

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и монтаж системы автоматического газового анализа в рамках проекта "Реконструкция установки по производству реагентов в г.Перми"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект газового анализа

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Почтовый адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Контактный телефон

    +7 342 294-62-90 доб. 5035

    Факс

    +7 342 294-62-93

    Адрес электронной почты

    Proskurnia.O@flek.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проскурня Олег Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003048Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    20.03.2020 10:0020.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003048Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 14:0020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003048Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 14:0020.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003048Подведение итогов не позднее Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы газового анализа в рамках реализации проекта «Реконструкция установки по производству реагентов ООО «ФЛЭК» по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 104. Участник должен быть из г.Пермь, или иметь в Перми филиал.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Пермь, ул. Промышленная, 104Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    без предоплаты
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФЛЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФЛЭК
    Все закупки и тендеры ФЛЭК

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, 2-й Белоярский переулок, 3

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20

    Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "постапвка монтаж системы автоматического газового анализа на УПР"

    Кол-во: 1

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