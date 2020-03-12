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    Главная / Торги / Выполнение работ по строительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

    Выполнение работ по строительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 08:0012.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941043Дата и время окончания срока приема заявок выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»АсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008941043

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по строительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол.pdf

    Извещение

    Конкурсная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941043Подведение итогов не позднее выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Асбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

    Начальная цена

    11 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская обл., п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ по Договору производится в следующем порядке: 1. аванс в размере ___% - согласно заявке участника (но не более 30%)____________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости договора, т.ч. НДС 20 % - __________ рублей, __ копеек, течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Сторонами данного договора, 2. окончательный расчет в размере ____ % ___________ (______________) рублей от стоимости договора, т.ч. НДС 20 % - __________ рублей, __ копеек, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания акта выполненных работ. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: - начало Работ – 01 апреля 2020 года; - окончание Работ – 30 сентября 2020 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    42.22.2

    Работы строительные по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и телекоммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.22.2

    Строительство местных линий электропередачи и связи

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608169/name/5e7481a6adffc9.22848799

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство местных линий электропередачи и связи"

    Кол-во: 3.00000

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