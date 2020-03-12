Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных работ по Договору производится в следующем порядке: 1. аванс в размере ___% - согласно заявке участника (но не более 30%)____________ (_________________) рублей ___ копеек, от стоимости договора, т.ч. НДС 20 % - __________ рублей, __ копеек, течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подписания Сторонами данного договора, 2. окончательный расчет в размере ____ % ___________ (______________) рублей от стоимости договора, т.ч. НДС 20 % - __________ рублей, __ копеек, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после подписания акта выполненных работ. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки: - начало Работ – 01 апреля 2020 года; - окончание Работ – 30 сентября 2020 года.