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Номер извещения
32008941043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по строительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
02.03.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-84
Факс
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Адрес электронной почты
tender2@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Светлана Павловна
Место рассмотрения предложений
Асбест
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Выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.03.202012.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941043Подведение итогов не позднее выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Асбест
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнения работ построительству ВЛЗ 10 кВ и КЛ 10 кВ с целью присоединения ТП 10/0,4 кВ №№ 11,12,14,15,17,18 к ПС 110/10 кВ Перовая на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
Начальная цена
11 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская обл., п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
42.22.2
42.22.2
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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