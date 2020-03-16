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    Главная / Торги / Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 09:0016.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева" Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    02.03.2020 08:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПИ_ЗК_СМП_грузозахв._механ..docx

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    popova.ea@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 09:0020.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003038Подведение итогов не позднее Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева" Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Начальная цена

    279 967,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608090/name/5e747830e0ba97.96985965

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка грузозахватных механизмов и приспособлений для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева" "

    Кол-во:

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