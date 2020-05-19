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    Главная / Торги / закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)

    закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2020 10:0019.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003037Дата и время окончания срока приема заявок закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003037

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    02.03.2020 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информация для участников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2020 10:00 GMT +319.05.2020 10:0019.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003037Дата и время окончания срока приема заявок закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2020 10:0019.05.2020 10:0019.05.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003037Дата и время вскрытия заявок закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    20.05.2020 13:0020.05.2020 13:0020.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003037Подведение итогов не позднее закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.05.202020.05.2020 13:0020.05.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003037Подведение итогов не позднее закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка резервуаров противопожарного запаса воды для объектов ООО «НОВАТЭК-АЗК» (ж/д цистерн б/у для использования в качестве пожарных резервуаров)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно графика поставки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно графика поставкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 10% (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в настоящей спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания настоящей спецификации; - 90% (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в настоящей спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - Поставка производится Поставщиком в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящей спецификации и оплаты аванса, но не позднее даты указанной в графике поставки (Приложение №8).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.990

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из прочих металлов, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информация для участников

    18.05.2020

    Технические требования к резервуарам

    18.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно графика поставки"

    Кол-во:

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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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