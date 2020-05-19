Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- 10% (десять процентов) от стоимости партии товара, указанной в настоящей спецификации к договору, Покупатель оплачивает до поставки товара (частичная предварительная оплата) в течение 10 (десять) календарных дней с даты с даты подписания настоящей спецификации; - 90% (девяносто процентов) от стоимости товара, указанной в настоящей спецификации к договору, Покупатель оплачивает в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи (поставки) товара Покупателю, которая определяется датой подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). - Поставка производится Поставщиком в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящей спецификации и оплаты аванса, но не позднее даты указанной в графике поставки (Приложение №8).