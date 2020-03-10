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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Крошка мыльная, жирность не менее 72%
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 08:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
Контактный телефон
+7 34792 3-13-92
Факс
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Адрес электронной почты
azelenov@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зеленов Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белорецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений. Крошка мыльная, жирность не менее 72%
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003035Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений. Крошка мыльная, жирность не менее 72% Белорецк
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 10:0030.04.2020 10:0030.04.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003035Подведение итогов не позднее Запрос предложений. Крошка мыльная, жирность не менее 72% Белорецк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений. Крошка мыльная, жирность не менее 72%
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЗАО БМК-ИНВЕСТ
Адрес местонахождения
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, Блюхера, 1
453500, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецк, К. Маркса, 70
20.41.31.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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